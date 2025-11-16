金融三業大陸曝險出爐 銀行業占淨值比降至14.8%再創新低

金管會公布最新金融三業大陸曝險，截至今年9月底，銀行業大陸曝險續降至7273.73億元，占淨值比亦降至14.8%，都創下史上新低水準，倘若以淨值比來看，比起去年同期的19.2%，降了接近5個百分點。

銀行局說明，大陸近期經濟成長趨緩，債務及房地產風險增加，國銀在業務上保守以對，資金拆存與放款投資均更為保守。

保險局公布的統計亦顯示，截至9月底，壽險業的大陸曝險為526億元，產險業則早在112年1月起就未再投資，壽險業的曝險亦創下史上次低水準，僅次於114年5月的499億元，占可運用資金比重為0.16%。保險局指出，與大陸地緣政治情勢風險升高、經濟衰退都有關係。

證期局統計，截至9月底，證券期貨投信投顧業對大陸曝險為77.02億元，較去年同期下降57.29億元，降幅42.66%，目前對大陸淨值比僅剩0.93%。證期局分析，主要是券商、自營部位減少，受美國對等關稅政策影響，使券商減碼大陸股債投資。