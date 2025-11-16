快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳ETF造市券商」肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳ETF造市券商」肯定。(富邦證券/提供)
富邦證券榮獲《財資》雜誌「台灣最佳ETF造市券商」肯定。(富邦證券/提供)

富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於今(2025)年頒發The Asset Triple A Awards：Best ETF Market Maker(Taiwan)「台灣最佳ETF造市券商」的獎項，成為台灣唯一獲此殊榮的券商。這個獎項肯定富邦證券在提升台灣ETF市場流動性與擴大市場規模的貢獻，更彰顯其在台灣ETF造市領域的穩固地位與影響力。

富邦證券總經理郭永宜表示，自2014年起投入ETF造市，後來更擴大組織成立量化交易部，專責ETF造市、避險與量化交易，並與國內外共21家投信公司建立合作關係，積極投入造市資源於具潛力與市場熱度的ETF產品。截至2024年底，富邦證券參與台灣證券交易所掛牌ETF涵蓋率達96%，其中逾半數委由富邦提供造市流動量，穩居台灣ETF市場主要造市商之列。

隨著ETF主題與追蹤指標趨勢愈加多元，加以投資人資產配置觀念普及，台灣ETF市場逐步成熟。2024年台灣ETF整體市場規模淨值由2023年的3.9兆成長至6.4兆台幣，年增64%。富邦證券造市部位亦呈現爆發性成長，自2022年約25億台幣，至目前約100億台幣，三年間成長四倍，展現強勁實力。

面對ETF產品日益多樣化、追蹤指標橫跨資產類別與國家地區，富邦證券將持續強化避險策略與工具應用，提升交易效率與風險控管能力，迎接主動型ETF等新型態產品挑戰。展望未來，富邦證券將持續提升造市與避險能力，朝台灣ETF造市第一品牌的目標前進。

ETF 富邦
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

富邦證券榮獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎

富邦金衛冕金控獲利王 股價寫波段新高、重返94元大關

富邦證創新金融教育 受肯定

相關新聞

金融業對陸曝險跌破8字頭飆新低 明年恐見6字頭？

據金管會截至2025年9月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險正式跌破「8」字頭，降到7,876.8億元寫史...

獨／拚亞資中心加速到位 彭金隆人事布局的拚圖即將完成

拚亞資中心加速到位，金管會主委彭金隆人事布局的拼圖即將完成。據了解，除了證期局長張振山即將出任證基會董事長之外，證期局長...

匯市最前線／台幣31~31.5元震盪

新台幣匯價上周五（14日）以31.15元作收，貶6.9分，單日貶0.22%淪最弱亞幣，單周貶值1.05角、貶幅為0.33...

「家族辦公室」金融業新藍海 仍面臨法規、稅務等挑戰

台灣高資產族群對「家族辦公室」（Family Office，簡稱家辦）興趣快速升溫，許多銀行已經鴨子划水開始布建相關團隊...

「家族辦公室」成趨勢 銀行業務重心轉向跨領域整合

家族辦公室已成高資產族群財富治理重要趨勢，銀行業者紛紛加碼布局，從單純理財服務轉向全方位「財富治理」。隨著政府推動家辦生...

中信金併購規劃受關注 法人緊盯壽險版圖、利差變化

金控法人說明會陸續登場，中信金、華南金將分別於17日及19日召開，除前十月獲利表現亮麗外，法人亦關注其利差變化、併購態度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。