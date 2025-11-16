快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

中信飛牡蠣慶世界八強粉絲見面會 中國信託證券備好禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信飛牡蠣舉辦粉絲見面會，現場將被多樣好禮回饋粉絲。(來源：「中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster」社群粉絲頁)
中信飛牡蠣舉辦粉絲見面會，現場將被多樣好禮回饋粉絲。(來源：「中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster」社群粉絲頁)

在中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）經歷《英雄聯盟》S15 世界大賽及整年度所有賽事後，為了感謝粉絲及觀眾這一年來的支持，近日在社群上宣布將在11月16日（日）14時，於台北三創生活園區舉辦線下粉絲見面會。

CFO雖然在今年《英雄聯盟》S15 世界大賽止步八強，但成軍4年內三度踏上世界大賽舞台，加上今年不只取得LCP賽區的年度總冠軍，還前往韓國、加拿大、阿拉伯，全年共參與四場國際賽事，表現如戰隊主教練Chawy在賽後所強調：「選手表現已經相當出色，請粉絲們給予更多的鼓勵與支持！」。

帶著世界賽事經驗繼續前進的CFO，回應支持者舉辦線下粉絲見面會，活動現場預計提供粉絲與選手們面對面的互動遊戲、合照拍照區及限量周邊販售外，同時邀請戰隊贊助商加入同樂，中國信託證券也將在現場擺攤屆時將提供更多元趣味的活動內容。

根據舉辦方資訊，中國信託證券攤位將設置大型扭蛋機，粉絲可以到攤位與工作人員互動，獲得專為粉絲而特別製作的CFO相關限量周邊並領取台灣代表飲品珍珠奶茶乙杯。同時，攤位也將提供多款拍照道具免費取用，增添粉絲與CFO戰隊成員合照留念時的樂趣。

中國信託證券表示，除了粉絲見面會當天（16）回饋粉絲外，現正熱烈進行線上應援活動〈牡迷注意！開戶「殼以」抽電競裝備〉，即日起至12月31日使用活動專屬連結（https://www.ctbcsec.com/2020/_event/202510CFO/index.html）首次開戶就享200亮點（可於指定平台兌換禮品或抽獎）、電子交易手續費優惠及抽電競周邊三重福利。中國信託證券強調，每一個認真生活的人，都值得情義相挺，未來中國信託證券將持續支持每一個努力築夢的夥伴！

中國信託 電競
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／確認CPB無「上海兄弟」 中信育樂：提升台灣棒球地位為職志

LOL／有這麼難？101觀賽派對答題領珍奶「CFO瑞士制戰績」刷倒一票人

中職／上海兄弟是冒牌兄弟 中信育樂：若有侵權將採取必要措施

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

相關新聞

金融業對陸曝險跌破8字頭飆新低 明年恐見6字頭？

據金管會截至2025年9月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險正式跌破「8」字頭，降到7,876.8億元寫史...

獨／拚亞資中心加速到位 彭金隆人事布局的拚圖即將完成

拚亞資中心加速到位，金管會主委彭金隆人事布局的拼圖即將完成。據了解，除了證期局長張振山即將出任證基會董事長之外，證期局長...

匯市最前線／台幣31~31.5元震盪

新台幣匯價上周五（14日）以31.15元作收，貶6.9分，單日貶0.22%淪最弱亞幣，單周貶值1.05角、貶幅為0.33...

「家族辦公室」金融業新藍海 仍面臨法規、稅務等挑戰

台灣高資產族群對「家族辦公室」（Family Office，簡稱家辦）興趣快速升溫，許多銀行已經鴨子划水開始布建相關團隊...

「家族辦公室」成趨勢 銀行業務重心轉向跨領域整合

家族辦公室已成高資產族群財富治理重要趨勢，銀行業者紛紛加碼布局，從單純理財服務轉向全方位「財富治理」。隨著政府推動家辦生...

中信金併購規劃受關注 法人緊盯壽險版圖、利差變化

金控法人說明會陸續登場，中信金、華南金將分別於17日及19日召開，除前十月獲利表現亮麗外，法人亦關注其利差變化、併購態度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。