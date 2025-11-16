元大志工陪伴學童古坑環教生態共學 幸福日邁入14年

元大金控與元大文教基金會主辦的「元大幸福日」活動，今年邁入第14年，秉持「每一位孩子都應有自己專屬禮物」的信念，已送出逾9,000份幸福大禮包給全台偏鄉學童。11月15日邀請台中市中和國小、南投縣郡坑國小及彰化縣萬合國小128位偏鄉學童，前往劍湖山環境教育園區，體驗遊樂設施並安排生態導覽，讓環境守護的種子在孩子心中萌芽。

元大幸福日除贈送幸福大禮包(以量身概念準備的全新外套、長褲及運動鞋)，每年設計不同主題活動，寓教於樂。本年度以「環境教育」為主題，此次安排劍湖山環境教育園區生態導覽，該園區為國家環境研究院認證的環境教育設施場所，學童在講師帶領下，深入了解咖啡豆的生長環境及植被對山坡地水土保持的重要性，學習愛護地球、保護自然資源。

「我第一次坐摩天輪，風景很漂亮。」在元大志工的陪伴下，孩子們笑聲此起彼落。台中市中和國小張惠玲校長表示，校址位於新社，「山林教育」為日常課程一部分，透過元大幸福日活動，同學的學習觸角從白冷圳延伸到雲林古坑；且天氣漸入冬，大禮包的衣物馬上就能陪伴孩子們，非常溫暖。彰化縣萬合國小陳金鍠校長分享，俗諺有云「人間有愛，幸福常在」，他認為應該是「元大有愛，幸福都在」，透過今日活動，深刻感受到偏鄉的孩子被看見了。

元大文教基金會表示，教育的力量不只來自課堂，更來自生活的每一個體驗，透過不同型態的環境教育場所，讓孩子們學會珍惜資源，與自然共存。元大幸福日自2012年起已服務全台逾300所偏鄉學校及社福團體，元大志工的熱情參與，讓幸福不只是禮物，更是一次次溫暖的相遇。元大金控與元大文教基金會將持續推動公益服務，讓更多偏鄉學童在愛與希望的陪伴下勇敢追夢。