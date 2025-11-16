資安、沙盒創新、數位服務受肯定 永豐金證券獲「領航創新獎」大獎

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券榮獲第八屆《網路口碑之星》「數位經濟領域數位證券類-領航創新大獎」，由永豐金證券副總劉柏甫(圖右)代表領獎。圖／業者提供
永豐金證券以專業品牌形象，成為民眾信賴的投資夥伴。台灣最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》的「2025第八屆網路口碑之星」大獎，旨意用國際級AI語意技術，評選出以信任為核心的品牌典範。

永豐金證券憑藉金融科技創新與沙盒成果，以及在資安防護與數位服務的多面向表現，從逾千家企業中脫穎而出，榮獲26家數位券商中唯一「領航創新獎」肯定，信任互動力成長達172.5%。

永豐金證券品牌總聲量年增108.8%，獲數位金融領域代表券商肯定，領航實力再獲彰顯。憑藉「大戶投APP」與「大戶豐APP」打造創新理財場景，深化用戶信任；首家進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，財富管理業務邁入新里程碑、也成為示範金融創新樣板；並推動AI輿情分析、股票禮品卡整合等創新服務，持續引領微型投資與理財生活化。

作為目前唯一擁有兩件沙盒創新實驗的券商，永豐金證券今年推出全台首創「股票禮品卡」，社群討論持續，不到半年銷售突破5,000萬元，打造結合贈與與投資的新場景。三成兌換者為25至35歲族群，顯示年輕世代高度接受「低門檻、高參與感」的微型投資模式，透過LINE輕鬆轉贈，讓「送股票」成為更具理財意義的新選擇，股票禮品卡帶動的全新投資生態圈已開始成形。

因全面切中投資人需求，展現品牌在數位金融服務、包括投資與數位財管上的高度共鳴，最新統計至11月第一周，永豐金證券今年累計47,677筆網路討論聲量中，正面評比接近九成，加上中立評比比重高達97%，信任議題互動力成長172.5%。熱門關鍵字集中於「豐存股」、「複委託」、「定額」、「ETF」、「美股」、「加薪」，兼顧交易安全與效率。

永豐金證券連續兩年獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）證券組最高積分，蟬聯證券「資安情資分享」首獎。永豐金證券表示，未來將持續以「翻轉金融，共創美好生活」願景，推動創新金融服務，秉持「永續、信任、創新」三大核心價值，打造貼近客戶需求的數位金融生態圈，邁向更有溫度的投資新時代。

