公股銀海外據點瘦身 仰光、墨爾本與阿姆斯特丹上榜

中央社／ 台北16日電

公股銀審慎評估整併或裁撤海外據點，據統計，9大公股銀目前共有184個海外分支機構，而包括合庫銀、一銀、彰銀、台企銀均著手裁撤緬甸仰光辦事處；兆豐銀則規劃裁撤7家分支行，並將業務整併至其他營業據點。

近期公股銀積極進行分行整併，引發立委關注。民進黨立委郭國文13日於立法院財政委員會質詢時提及，公股銀海外分支行逾百個，恐怕才是需要整頓之處。財政部長莊翠雲說明，公股銀海外分行主要是為了服務台商與僑胞，隨著產業布局變化，是否需要做調整，許多銀行也都在做這方面的思考。

據統計，台銀、土銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、輸銀現有184個海外分支機構，包括各分支行、出張所及辦事處等。今年以來，包括合庫銀、一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀均陸續釋出裁撤海外據點的計劃。

其中，考量緬甸當地政經情勢不穩定，且暫不核發外資銀行營業執照，包括合庫銀、一銀、彰銀、台企銀均計畫裁撤緬甸仰光辦事處；合庫銀董事會另通過澳洲墨爾本分行裁撤案，正進行後續作業中。

兆豐銀方面，為藉整併撙節營運成本、有效配置資源，規劃裁撤澳洲墨爾本分行、歐洲阿姆斯特丹分行、中國大陸蘇州吳江支行及昆山支行以及柬埔寨金邊堆谷支行、金邊桑園支行及大金歐支行，並將業務整併至同區塊其他營業據點，以優化整體營運效能。

而目前擁有23家海外分支機構的台銀，近期也針對新南向地區部分效益未彰的辦事處，評估裁撤可行性，預告將持續滾動式規劃海外布局，以充分發揮海外據點效益。

另為因應台商投資區域變化，土銀已獲准申設東京分行，並向金管會設立美國休士頓代表人辦事處；合庫銀則聚焦於重要金融中心，持續推進新加坡分行籌設進程。

一銀說明，將持續深耕既有據點提升量能，就各據點經濟發展情形、對外資金融機構開放政策及台商發展狀況，動態調整布局策略。兆豐銀表示，持續透過與台商母公司的密切聯繫，掌握產業動向與資金需求，並積極評估於台商聚落增設據點，擴大服務量能。

華南銀補充，由於目前美國關稅政策的影響及全球政經情勢變化具較高不確定性，將視台商全球布局及市場環境審慎評估新增海外據點或業務合併。

相關新聞

獨／拚亞資中心加速到位 彭金隆人事布局的拚圖即將完成

拚亞資中心加速到位，金管會主委彭金隆人事布局的拼圖即將完成。據了解，除了證期局長張振山即將出任證基會董事長之外，證期局長...

「家族辦公室」金融業新藍海 仍面臨法規、稅務等挑戰

台灣高資產族群對「家族辦公室」（Family Office，簡稱家辦）興趣快速升溫，許多銀行已經鴨子划水開始布建相關團隊...

匯市最前線／台幣31~31.5元震盪

新台幣匯價上周五（14日）以31.15元作收，貶6.9分，單日貶0.22%淪最弱亞幣，單周貶值1.05角、貶幅為0.33...

「家族辦公室」成趨勢 銀行業務重心轉向跨領域整合

家族辦公室已成高資產族群財富治理重要趨勢，銀行業者紛紛加碼布局，從單純理財服務轉向全方位「財富治理」。隨著政府推動家辦生...

中信金併購規劃受關注 法人緊盯壽險版圖、利差變化

金控法人說明會陸續登場，中信金、華南金將分別於17日及19日召開，除前十月獲利表現亮麗外，法人亦關注其利差變化、併購態度...

與美聯合聲明！央行改每季公布干預匯市金額 專家：減市場臆測風險

央行與美國財政部發布聯合聲明，央行承諾自今年底起干預匯市金額每季公布。專家指出，美國財政部最終目標是希望各國尊重市場價格...

