獨／拚亞資中心加速到位 彭金隆人事布局的拚圖即將完成

拚亞資中心加速到位，金管會主委彭金隆人事布局的拼圖即將完成。據了解，除了證期局長張振山即將出任證基會董事長之外，證期局長和副局長的接替人選已經明朗，可靠消息人士指出，已確定將由高晶萍接掌證期局局長，並由證期局主秘黃仲豪升任副局長。

近一個多月來，金管會的高層人事異動頻繁，先是金融市場發展及創新處長胡則華轉戰證交所，周五則確定金管會主秘林志吉退休轉戰信託公會秘書長，而張振山即將在近期內退休，這些人事異動也引起外界矚目，好奇身為金管會大掌櫃的彭金隆在人事布局的想法。

而據知情人士指出，彭金隆在作相關人事安排時有二大目標，一是透過金管會官員外放到周邊機構單位，能加速對於亞資中心計畫的執行效率，包括胡則華轉戰證交所，以及林志吉出任信託公會秘書長，都是出自該考量。據接近彭金隆的一位政界人士指出，未來信託在亞資中心計畫裡會扮演更重要的角色，林志吉身為金管會主秘，很清楚銀行業的信託業務該如何與亞資中心計畫結合得更到位。

而胡則華前往被視為執行亞資中心壯大台灣資本市場計畫第一線的證交所，彭金隆的用意則是希望她能更直接的投入亞資中心的壯大台灣資本市場計畫，來協助新創事業發展，事實上這也正是胡則華先前出任金管會發展創新處處長所推動的重點工作。至於胡則華赴證交所當副總被卡關，據悉只是暫時的，會依照證交所的內規先出任一陣子的專委，之後就會升任副總。

至於數月前從銀行局提前退休，轉戰僑信保基金會董事長的前銀行局副局長侯立洋，則是先前已擔任僑信保基金會董事2年，彭金隆亦順水推舟，讓侯立洋外放出去當董事長。

而從另一個角度來看，彭金隆能把金管會的官員們順利安排到金管會的周邊單位，也可見他在內閣的份量，尤其過去金管會的周邊單位多數反而是財政部的退休官員出任，現在隨著彭金隆主事，掌控權已由財部回歸至金管會；而從金管會離開的官員們轉戰到周邊單位，待遇亦比先前更好。

在金管會的人事布局，彭金隆還有另一個重要的目標，就是加速新陳代謝、世代交替，希望能讓有能力的50幾歲同仁能加速往上接班，現任的銀行局局長童政彰對於政策論述清楚，且必要時勇於在第一線發聲、進退得宜，因此彭金隆特意安排童政彰從檢查局長回到銀行局出任銀行局長，即為彭金隆非常看好且重用的一員大將；而接下來證期局副局長高晶萍將升任局長，隨即也會出任副局長的主秘黃仲豪，外語能力強，邏輯思路清楚，對於虛擬資產業務也非常熟稔，亦為接下來將被重點栽培的對象。