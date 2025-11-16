「家族辦公室」成趨勢 銀行業務重心轉向跨領域整合

家族辦公室已成高資產族群財富治理重要趨勢，銀行業者紛紛加碼布局，從單純理財服務轉向全方位「財富治理」。隨著政府推動家辦生態圈政策，金融機構角色正發生轉變。

兆豐銀行主管指出，家辦服務核心在於「整合資產、永續傳承」。過去客戶多重視投資報酬，如今更關注如何結合信託、稅務、法律與家族治理等跨領域專業。銀行因此推出「一站式整合服務」，結合信託、稅務顧問及法律顧問，協助家族建構財富架構與傳承機制。

凱基銀行表示，台灣的銀行能提供的家辦服務很多，例如協助客戶查詢土地持分辦理繼承，這通常也是最困難的項目。

目前銀行提供的主要服務包括五大項：一、家族信託與傳承規劃；二、投資顧問與資產配置；三、稅務與法律諮詢；四、繼承人培育與治理架構建立；五、慈善信託及公益事業規劃。

政府推動亞資中心與家族辦公室，銀行業務重心正轉型為「財富治理中樞」。