中信金併購規劃受關注 法人緊盯壽險版圖、利差變化
金控法人說明會陸續登場，中信金（2891）、華南金將分別於17日及19日召開，除前十月獲利表現亮麗外，法人亦關注其利差變化、併購態度等議題，諸如中信金對壽險版圖的規劃、華南金對華南永昌投信參與公股投信「四合一」態度。
中信金今年前十月合併稅後純益673.4億元，創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為3.4元。華南金前十月合併稅後純益為224.3億元，每股稅後純益為1.61元，創歷史新高。
中信金近期在資本布局與併購戰中動作頻頻，不僅對外投資，也參與國內壽險標的競逐，顯示集團在擴充業務範疇與資產配置上的積極作為。日前公告子公司中信銀將以約人民幣1.954億元（約新台幣8.4億元）行使優先購買權，取得廈門金美信消費金融16%股權。而台灣人壽日前董事會已通過兩件位於台北市蛋黃區的重要土地與建物投資案。其中包括知名商場南港Lalaport地上權，砸150億元延長地上權期限40年，看好其長期商機展望；另一案則是中正區南陽大樓將參與都更。
華南金前十月合併稅後純益為224.3億元，每股稅後純益為1.61元，雙雙皆創歷史同期新高，因銀行子公司獲利持穩，較去年同期成長逾27億元。
華南銀行前十月合併稅後純益為207.5億元，每股稅後純益為1.95元，雙雙亦同創歷史同期新高。 利差收益穩定以及手續費收入成長是銀行獲利成長的主因，證券與保險子公司也明顯貢獻母公司獲利，華南永昌證券受惠股市交易量增且市場評價利益挹注。
非銀行業務方面，華南金資產管理公司近年積極投入都市更新與危老重建業務，旗下案例如位於萬華大理街的「華穗」案獲獎，並與公股機構合作推動文山區興隆段都市更新案，呈現公司在資產管理與不動產整合上的實務操作紀錄。
