中信金併購規劃受關注 法人緊盯壽險版圖、利差變化

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金。圖／聯合報系資料照
中信金。圖／聯合報系資料照

金控法人說明會陸續登場，中信金（2891）、華南金將分別於17日及19日召開，除前十月獲利表現亮麗外，法人亦關注其利差變化、併購態度等議題，諸如中信金對壽險版圖的規劃、華南金對華南永昌投信參與公股投信「四合一」態度。

中信金今年前十月合併稅後純益673.4億元，創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為3.4元。華南金前十月合併稅後純益為224.3億元，每股稅後純益為1.61元，創歷史新高。

中信金近期在資本布局與併購戰中動作頻頻，不僅對外投資，也參與國內壽險標的競逐，顯示集團在擴充業務範疇與資產配置上的積極作為。日前公告子公司中信銀將以約人民幣1.954億元（約新台幣8.4億元）行使優先購買權，取得廈門金美信消費金融16%股權。而台灣人壽日前董事會已通過兩件位於台北市蛋黃區的重要土地與建物投資案。其中包括知名商場南港Lalaport地上權，砸150億元延長地上權期限40年，看好其長期商機展望；另一案則是中正區南陽大樓將參與都更。

華南金前十月合併稅後純益為224.3億元，每股稅後純益為1.61元，雙雙皆創歷史同期新高，因銀行子公司獲利持穩，較去年同期成長逾27億元。

華南銀行前十月合併稅後純益為207.5億元，每股稅後純益為1.95元，雙雙亦同創歷史同期新高。 利差收益穩定以及手續費收入成長是銀行獲利成長的主因，證券與保險子公司也明顯貢獻母公司獲利，華南永昌證券受惠股市交易量增且市場評價利益挹注。

非銀行業務方面，華南金資產管理公司近年積極投入都市更新與危老重建業務，旗下案例如位於萬華大理街的「華穗」案獲獎，並與公股機構合作推動文山區興隆段都市更新案，呈現公司在資產管理與不動產整合上的實務操作紀錄。

中信 資產配置 都市更新
相關新聞

獨／拚亞資中心加速到位 彭金隆人事布局的拚圖即將完成

拚亞資中心加速到位，金管會主委彭金隆人事布局的拼圖即將完成。據了解，除了證期局長張振山即將出任證基會董事長之外，證期局長...

「家族辦公室」金融業新藍海 仍面臨法規、稅務等挑戰

台灣高資產族群對「家族辦公室」（Family Office，簡稱家辦）興趣快速升溫，許多銀行已經鴨子划水開始布建相關團隊...

匯市最前線／台幣31~31.5元震盪

新台幣匯價上周五（14日）以31.15元作收，貶6.9分，單日貶0.22%淪最弱亞幣，單周貶值1.05角、貶幅為0.33...

「家族辦公室」成趨勢 銀行業務重心轉向跨領域整合

家族辦公室已成高資產族群財富治理重要趨勢，銀行業者紛紛加碼布局，從單純理財服務轉向全方位「財富治理」。隨著政府推動家辦生...

與美聯合聲明！央行改每季公布干預匯市金額 專家：減市場臆測風險

央行與美國財政部發布聯合聲明，央行承諾自今年底起干預匯市金額每季公布。專家指出，美國財政部最終目標是希望各國尊重市場價格...

