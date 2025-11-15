與美聯合聲明！央行改每季公布干預匯市金額 專家：減市場臆測風險

央行與美國財政部發布聯合聲明，央行承諾自今年底起干預匯市金額每季公布。專家指出，美國財政部最終目標是希望各國尊重市場價格機制，對央行來說，適度公布資料也能減少市場臆測風險。

中央銀行昨晚罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，已就匯率議題達成共識。央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，不過央行承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

在央行發布與美聯合聲明之後，新台幣1個月期NDF（無本金遠期外匯）應聲狂漲，從31元附近一度飆至30.3元，展現市場對新台幣走升的強勁預期。

國泰世華首席經濟學家林啟超接受中央社記者訪問表示，昨晚台美發布聯合聲明後，新台幣1個月期NDF升近2%，足見市場預期心理，加上「經濟學人」報導撰文提及央行長期壓低新台幣匯率衍生諸多問題，他不諱言，「市場很容易會把兩件事mix在一起，下週一多少會做些反應」，但應不至於出現像5月劇烈升值情況。

林啟超表示，美國財政部長期發布匯率政策報告，關切美國主要貿易夥伴是否有操縱匯率情況，台灣在2016年前都未公布外匯干預金額，是自2017年才開始公布，頻率從1年變半年，如今又將從半年變1季，「等於是往更公開透明的方向走」。

林啟超說明，事實上，美韓已在10月初發表聯合聲明，韓國需每月公布干預匯市金額等資料，甚至還被要求公布外匯存底幣別，在在顯示美國與各國談匯率議題，都是希望該國能更透明，畢竟匯市干預就會涉及不公平貿易問題，進而擴大貿易順差。

美國對匯率操縱國設有3項標準，第1，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第2，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%；第3，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯，台灣近年持續被列入觀察名單。

林啟超指出，雖然越南對美貿易順差將創新高，但美國並未對每一國都有相同期待，應主要仍著重在較先進、已開發國家，例如韓國、台灣，並採漸進方式處理匯率議題，不會要求一步到位。

整體來看，林啟超分析，美國財政部最終目標是希望各國尊重市場價格機制，貨幣升貶應由供需決定，「看不見的一隻手」的干預應越來越少，同時引導各國央行更加公開透明。從另一角度來說，若央行都不公布外匯干預金額，反而引來更多猜測，對市場未必是好事。