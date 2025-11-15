快訊

寶佳槓中工 他曝「教科書等級的敵意併購」、好戲才要上演

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中工陶朱隱園／記者游智文攝影
中工陶朱隱園／記者游智文攝影

寶佳近期大舉買入中工股票，且直言目的就是併購公司，引發市場熱議。住宅週報社長陸敬民表示， 寶佳這次突襲中工，堪稱是教科書等級的敵意併購。不過，中工也不是省油的燈，未來可能使出「毒藥丸」策略，好戲才要上演。

陸敬民表示，寶佳雖然是全台推案王，但集團作風一向低調，一直到近年，由少東林家宏接掌後，轉趨積極，包括併購皇普、華建，介入永大機電經營權之爭等，累積了豐富經驗。

而和中工這一仗，寶佳不只標的選擇精準，而且操作漂亮，完全是一環扣一環。

陸敬民表示，寶佳若成功併購中工，至少有三大好處。

首先，中工股價長期處於十幾元的「雞蛋水餃股」，但若把京華城、台塑大樓都更等千億級案量，以及眾多在建案量計算在內，中工的實質每股淨值不僅於此。

其次，中工和中石化中工互為前幾大股東，中石化持有中工約10.7%，中工持有中石化約4.84%。中石化在全台擁有龐大土地資產，隨著南部半導體S廊帶成形，位於台南安南、高雄亞灣等地的大面積土地，未來有機會隨地價上漲而受惠，也能為寶佳提供更多土地來源。

第三，中工在房地產業界有一定地位，也有屬於自家獨特的工程技術及經驗，若能成功併購，對於長期被認定「低價競爭」寶佳集團來說，有一定助益。

陸敬民表示，這些年寶佳到處併購，背後一定有一個團隊專門針對一些經營者有弱點的上市公司進行研究，尋找最有價值的投資標的，併購中工潛藏巨大利益，剛好威京小沈又官司纏身，因此決定出手。

除了事前精準計算，寶佳這次操作手法也相當成功，從2025年4月就開始布局，但找了旗下15家公司和個人，今天買一點、明天買一點，慢慢地吃貨，因為是分開買，所以一直沒有達到10%的申報門檻，中工根本沒發現。

就這樣買了超過半年，直到2025年11月3日，寶佳旗下一家公司持股終於「買破10%」了，依法必須申報，這場併購計畫才正式曝了光。

中工董事長當天晚上立刻發出「出師表」，寫信給全體員工，說這是關乎公司命運的戰役，痛批寶佳是禿鷹掠奪。

但寶佳根本沒在怕，隔天也直接亮牌，由旗下華建公告，說他們總共已經砸了超過23億，拿到了中工快12%的股票，目的很明確，就是要「併購、參與或控制經營權」。

陸敬民表示，這場仗還有得打，中工不是省油的燈，除了公開喊話、罵對方是禿鷹來爭取輿論支持外，未來也可能使出「毒藥丸」策略，快速增資稀釋寶佳的股權，或是找「白衣騎士」，由友好的公司來併購自己，來擋掉寶佳。

他表示，敵意併購其實不一定是壞事，它是資本市場的一種糾錯機制，可以逼那些經營不善的公司進步。不過這場寶佳併中工的仗還沒打完，雙方你來我往，真正的決戰點，將是明年的董事改選，看誰能爭取到更多股東支持。

而這整起事件，就是一場關於資產價值、股東權利和公司治理的真實博弈，也是最生動的商戰教材。

