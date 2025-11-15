聽新聞
台美發布匯率聯合聲明
台灣與美國昨共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，雙方指出，在全球供應鏈重組與跨境資金流動更為頻繁情況下，將持續就宏觀經濟及匯率政策密切協商，並承諾避免操縱匯率取得不公平競爭優勢。
而在央行發布聲明稿之後，台幣ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯）夜盤急升。
經過與美方磋商，央行承諾自今年十二月底起，有關央行干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。此外，雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來央行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。
聯合聲明指出，在美國在台協會及駐美代表處支持下，雙方決定持續就總體經濟及匯率議題進行磋商，雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢。
此外，在核心內容中，台美針對匯率操作與資金流動管理，同意以下三項原則，央行也強調該部分屬雙方協商後的共同立場。
央行指出，三項原則包括，第一，任何總體貨幣政策或資本移動管理措施，不會因影響匯率以取得競爭優勢；第二，其他公共投資工具，例如退休基金基金於風險調整後報酬率及分數目的所進行的海外投資，不會意圖影響匯率以取得競爭優勢；第三，在考慮需干預匯市情況下，此類干預應僅限於因應匯率的過度波動和失序變動，並期望該干預同樣適用於因應匯率過度波動或失序變動的貶值或升值。
央行表示，雙方承諾提高透明度，包括每年至少公布一次外匯干預摘要；每季依國際貨幣基金特殊資料發布標準項下之「國際準備與外幣流動性」範本格式，公布外匯存底與遠期部位資料。
