專家：順差歸因低匯率 抹殺台灣競爭力

針對「經濟學人」報導央行持續壓低台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。學者專家指出，用「大麥克指數」來判斷一國幣值不夠嚴謹，而把台灣大額順差歸因於匯率低估，也抹煞台灣在全球科技供應鏈的產業競爭力；不過，低匯率及低利率的確是長期存在的問題，低匯率雖造就出口成績，卻導致台灣對美年年貿易順差，今年順差還會再創新高，讓台灣每一年都被美國盯上。

合庫金控首席經濟學家徐千婷說，「大麥克指數」是用一種直覺、簡化、非正式的方式來理解匯率高低估的問題，但絕非精確或嚴謹的方式，打個比方，如果用「星巴克美式咖啡指數」、「九五汽油指數」，結果會完全不同。此外，「經濟學人」的立論忽略三個現實，第一，台灣是全球科技鏈中心之一，不是依賴便宜貨幣的國家；第二，地緣政治風險使台灣需要穩定匯率，而不是快速升值；第三，壽險業與房價問題的根源是結構性，不是匯率政策。

金庫資本管理合夥人丁學文指出，台灣對美貿易順差一五○億美元以上、經常帳盈餘占ＧＤＰ比重逾百分之三，美國怎可能輕易放過台灣？央行接下來的工作挑戰倍增，台灣處於微妙的國際政治與金融平衡，政經壓力將從台積電轉向央行。

對於高房價問題，一位不具名的財經學者指出，政府單位只有央行在打炒房，央行卻畫錯重點，將房價高漲歸咎建商及投資機炒作，從來不承認是利率偏低，不管經濟情勢好壞，都不升息。他說，打炒房本來就要動利率，結果不動利率，又把錢一直放出去，利率這麼低，不買第二間、第三間，不買房地產買什麼？