聽新聞
0:00 / 0:00

專家：順差歸因低匯率 抹殺台灣競爭力

聯合報／ 記者應翠梅賴昭穎陳素玲／台北報導
最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。 圖／本報資料照片
最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。 圖／本報資料照片

針對「經濟學人」報導央行持續壓低台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。學者專家指出，用「大麥克指數」來判斷一國幣值不夠嚴謹，而把台灣大額順差歸因於匯率低估，也抹煞台灣在全球科技供應鏈的產業競爭力；不過，低匯率及低利率的確是長期存在的問題，低匯率雖造就出口成績，卻導致台灣對美年年貿易順差，今年順差還會再創新高，讓台灣每一年都被美國盯上。

合庫金控首席經濟學家徐千婷說，「大麥克指數」是用一種直覺、簡化、非正式的方式來理解匯率高低估的問題，但絕非精確或嚴謹的方式，打個比方，如果用「星巴克美式咖啡指數」、「九五汽油指數」，結果會完全不同。此外，「經濟學人」的立論忽略三個現實，第一，台灣是全球科技鏈中心之一，不是依賴便宜貨幣的國家；第二，地緣政治風險使台灣需要穩定匯率，而不是快速升值；第三，壽險業與房價問題的根源是結構性，不是匯率政策。

金庫資本管理合夥人丁學文指出，台灣對美貿易順差一五○億美元以上、經常帳盈餘占ＧＤＰ比重逾百分之三，美國怎可能輕易放過台灣？央行接下來的工作挑戰倍增，台灣處於微妙的國際政治與金融平衡，政經壓力將從台積電轉向央行。

對於高房價問題，一位不具名的財經學者指出，政府單位只有央行在打炒房，央行卻畫錯重點，將房價高漲歸咎建商及投資機炒作，從來不承認是利率偏低，不管經濟情勢好壞，都不升息。他說，打炒房本來就要動利率，結果不動利率，又把錢一直放出去，利率這麼低，不買第二間、第三間，不買房地產買什麼？

科技業 打炒房 央行 台幣匯率
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

飯店「1備品」比馬桶還髒？ 專家：恐引發頭皮感染

經濟學人指央行壓低匯率 專家：比較方式過於簡單粗暴

擴大抽驗芬普尼蛋？衛福部稱按原排程進行 專家：前端放火、後端救火

相關新聞

經濟學人：台央行壓低匯率 造成「台灣病」

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden riks in Taiwan's boom）...

經濟學人評台灣暗藏「台灣病」 央行五點聲明：比喻很不恰當

針對《經濟學人》（The Economist）出刊「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Tai...

經濟學人分析 榮景暗藏風險 「台灣病」現警訊

英國《經濟學人》雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden riks in Taiwan' boom）...

專家：順差歸因低匯率 抹殺台灣競爭力

針對「經濟學人」報導央行持續壓低台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。學者專家指出，用「大麥克指數」來判斷一國幣值不夠嚴謹，而...

台美發布匯率聯合聲明

台灣與美國昨共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，雙方指出，在全球供應鏈重組與跨境資金流動更為頻繁情況下，將持續就宏觀經濟及...

央行：「經濟學人」錯誤推論

針對「經濟學人」以封面故事報導中央銀行壓低台幣匯率造成經濟風險，央行高層指出，經濟學人用「大麥克指數」來評斷，認為台幣低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。