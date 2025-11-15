經濟學人：台央行壓低匯率 造成「台灣病」

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden riks in Taiwan's boom）」的封面報導指出，台灣央行持續抑制台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟的「荷蘭病」，卻反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。但報導也提到，央行的政策並非純屬魯莽無謀，而是根植於台灣外交處境孤立的脆弱感。

報導指出，央行藉由抑制台幣匯率，維持出口競爭力，卻也造成巨大的扭曲：經常帳順差膨脹、外匯存底增加，且房價飆漲，失衡程度都比其他相似經濟體都更嚴重。這種情況雖不一定致命，但若不治療，無疑不會改善。

「經濟學人」認為，隨著全球對台灣晶片的熱絡需求，將持續推升台灣的貿易順差，加重台幣升值壓力，並提高壽險業者資產與債務錯配的風險，還可能加深美國談判團隊的不滿，台灣抑制匯率的政策過去可能有益，但隨時間過去，看起來愈來愈難維持。

報導指出，「台灣病」最明顯症狀是台幣匯率低迷，因為根據大麥克指數，台灣一個大麥克漢堡價格比美國的便宜百分之五十六，經調整後的台幣匯率被低估了百分之五十五，程度為該雜誌追蹤的五十三種貨幣最高。至於台灣病的另一個症狀是日增的龐大經常帳順差。

「經濟學人」指稱，台灣央行實際上是以犧牲一般民眾的生活水準，換取出口競爭力，且央行為維持匯率低迷印製的台幣，導致現金充斥，推升房價，進一步削弱民眾的購買力。央行已透過定存單從金融體系抽出部分資金，卻只能局部產生影響。而決策當局、甚至選民可能會認為，為了維護出口導向的成長，值得付出這些成本，但經常帳順差膨脹所造成的失衡，也會引發金融風險。

報導指出，央行最近已找到一種更微妙方式，引導資產投資海外：透過壽險業。保險業者將家庭儲蓄投入外國資產，而央行透過干預匯市，為保險業降風險，鼓動這股海外投資熱。

但報導也提到，台灣央行的政策是根植於台灣的脆弱感：台灣外交處境孤立，也不是國際貨幣基金（ＩＭＦ）成員，陷入匯率危機時沒明顯求助管道，同時台海開戰將造成硬通貨短缺，保持匯率弱勢與累積外匯存底，有助抵禦第一種風險。而民間也以強大力量主張捍衛現狀，出口商自然會強力遊說反對貨幣升值。

此外，央行上繳盈餘國庫，已成為政府的重要收入來源之一，二○二三年占了政府總收入的百分之六，高於富裕國家的百分之○點四平均值，有時貢獻占比甚至會達到百分之十五。