熱錢流出 台幣貶破31.1
美國科技股漲多拉回，衝擊亞股昨（14）日情緒，台北股、匯市同步遭到外資調節新台幣終場以31.15元作收，貶6.9分，淪當日最弱亞幣，匯銀人士預估，外資昨匯出10億美元左右。
新台幣昨盤中最低觸及31.167元，單日高低價差達1.12角，終場成交量放大至20.945億美元，反映避險情緒升溫與資金撤出台灣市場。
新台幣本周累計貶值1.05角、貶幅約0.33%，周線連二黑；自11月以來累計重貶4.01角、貶幅達1.28%，跌勢明顯加深。央行統計也顯示，在區域貨幣中，新台幣昨日貶幅0.22%居冠。
