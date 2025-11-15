台美發布匯率聯合聲明 央行承諾干預匯市按季公布

台灣央行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於昨（14）日台灣時間晚間8時30分（美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲明。經與美方磋商後，央行承諾自今年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

央行外匯局局長蔡烱民昨日表示，台灣是近期第六個發表此類聲明的國家，美國財政部就匯率議題和各個國家分別達成共識後，逐一發表聯合聲明。之前陸續發表匯率議題聯合聲明國家包括日本、南韓、瑞士、泰國、馬來西亞。

此次有關台灣央行干預匯市金額等資料的發布頻率，由半年改為逐季；與台灣相同改為逐季公布有瑞士。

市場關心改為逐季公布是否會加大央行市場調節壓力？蔡烱民表示，在市場供需及各方面持續溝通下，壓力不大，且央行每月也會公布外匯存底數據。

近期發布匯率議題聯合聲明的其他國家中，變更公布匯市干預金額情況，包括日本和南韓改為每月公布；泰國與馬來西亞改為每半年公布，之前兩國均未公布，至於台灣和瑞士則改為逐季公布。

另外，央行也與美國財政部強調，這次台美聯合聲明內容，主要是延續央行與美國財政部雙方長期溝通原則，包括一、不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支的有效調整或取得不公平競爭優勢；二、干預匯市是以因應匯率過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。央行表示，事實上，這項原則與央行現行匯率政策實務操作一致。

央行並強調，在雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。官員表示，未來央行與美國財政部仍會在良好互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。