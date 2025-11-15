經濟學人評台灣暗藏「台灣病」 央行五點聲明：比喻很不恰當

針對《經濟學人》（The Economist）出刊「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan’s boom）報導，指稱台灣長期壓低新台幣匯率，導致購買力受損、房價攀升及金融風險累積等問題，中央銀行昨（14）日發布澄清稿逐點回應，並提出五大說明反駁報導內容。

央行理事強調，《經濟學人》將新台幣被低估類比為「荷蘭病」，稱之為「台灣病」，這個比喻也很不恰當。

央行五點聲明

央行理事昨日表示，「荷蘭病」是荷蘭因天然氣單一產出出口導致貨幣升值、擠壓其他產業。但台灣AI產業(如台積電（2330）)不僅出口，還須從荷蘭、日本等大量進口設備與原料，貿易結構遠比天然氣出口複雜，依一般經濟學理論，台灣AI產業帶動出口暢旺、貿易順差擴大，理應推升新台幣升值。但外資持有大量台灣資產，如台積電市值約1兆美元，外資持股約72%（約7,200億美元），遠高於台灣外匯存底的6,000多億美元；若外資大量匯出，將導致新台幣重貶而非升值。

政大金融系教授殷乃平指出，匯率確實影響經濟，但將台灣目前經濟結構性問題「全都歸因於匯率」過於片面，真正核心應是產業失衡與所得差距擴大。

央行則表示，匯率變動牽涉因素多元，匯價由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量。金融自由化以來，跨境資本移動已經成為新台幣升貶關鍵因素。

央行指出，《經濟學人》過去已坦承「大麥克指數」存在侷限，不適用於評估一國匯率是否高估或低估。早在2003年，該刊即承認指數有缺陷，2006年更直指其被全球「廣泛引用甚至濫用」。央行強調，僅以單一商品來推論匯率本屬不恰當，其他商品指數也可能得出完全相反的結論。

以2016年野村控股提出的「iPhone指數」為例，美國當時反而被評為最遭低估的貨幣；若以最新iPhone售價換算，新台幣對美元甚至顯示「高估17.1%」，與《經濟學人》大麥克指數顯示的台幣「低估55%」完全相反，凸顯此類單一商品指標並無一致性，也不具科學性。

央行說明，當前外匯市場供需以金融交易為主。2024年台灣外資與本國資金進出規模為商品貿易金額的19.3倍，使以一籃商品與服務計算的購買力平價（PPP）難以有效反映均衡匯率，更遑論僅用單一商品來評估匯率高低，因此不應以大麥克指數推論台幣匯價合理水準。

對於報導指出的匯率低估衍生負面效應，央行嚴正澄清，既無法以大麥克指數推論合理匯率，其結論亦不成立。