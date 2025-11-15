聽新聞
經濟學人評台灣暗藏「台灣病」 央行五點聲明：比喻很不恰當

經濟日報／ 記者任珮云洪安怡／台北報導
央行理事強調，《經濟學人》將新台幣被低估類比為「荷蘭病」，稱之為「台灣病」，這個比喻也很不恰當。聯合報系資料照
針對《經濟學人》（The Economist）出刊「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan’s boom）報導，指稱台灣長期壓低新台幣匯率，導致購買力受損、房價攀升及金融風險累積等問題，中央銀行昨（14）日發布澄清稿逐點回應，並提出五大說明反駁報導內容。

央行五點聲明
央行理事昨日表示，「荷蘭病」是荷蘭因天然氣單一產出出口導致貨幣升值、擠壓其他產業。但台灣AI產業(如台積電（2330）)不僅出口，還須從荷蘭、日本等大量進口設備與原料，貿易結構遠比天然氣出口複雜，依一般經濟學理論，台灣AI產業帶動出口暢旺、貿易順差擴大，理應推升新台幣升值。但外資持有大量台灣資產，如台積電市值約1兆美元，外資持股約72%（約7,200億美元），遠高於台灣外匯存底的6,000多億美元；若外資大量匯出，將導致新台幣重貶而非升值。

政大金融系教授殷乃平指出，匯率確實影響經濟，但將台灣目前經濟結構性問題「全都歸因於匯率」過於片面，真正核心應是產業失衡與所得差距擴大。

央行則表示，匯率變動牽涉因素多元，匯價由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量。金融自由化以來，跨境資本移動已經成為新台幣升貶關鍵因素。

央行指出，《經濟學人》過去已坦承「大麥克指數」存在侷限，不適用於評估一國匯率是否高估或低估。早在2003年，該刊即承認指數有缺陷，2006年更直指其被全球「廣泛引用甚至濫用」。央行強調，僅以單一商品來推論匯率本屬不恰當，其他商品指數也可能得出完全相反的結論。

以2016年野村控股提出的「iPhone指數」為例，美國當時反而被評為最遭低估的貨幣；若以最新iPhone售價換算，新台幣對美元甚至顯示「高估17.1%」，與《經濟學人》大麥克指數顯示的台幣「低估55%」完全相反，凸顯此類單一商品指標並無一致性，也不具科學性。

央行說明，當前外匯市場供需以金融交易為主。2024年台灣外資與本國資金進出規模為商品貿易金額的19.3倍，使以一籃商品與服務計算的購買力平價（PPP）難以有效反映均衡匯率，更遑論僅用單一商品來評估匯率高低，因此不應以大麥克指數推論台幣匯價合理水準。

對於報導指出的匯率低估衍生負面效應，央行嚴正澄清，既無法以大麥克指數推論合理匯率，其結論亦不成立。

新台幣 台幣匯率 商品
相關新聞

經濟學人：台央行壓低匯率 造成「台灣病」

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden riks in Taiwan's boom）...

經濟學人評台灣暗藏「台灣病」 央行五點聲明：比喻很不恰當

針對《經濟學人》（The Economist）出刊「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Tai...

經濟學人分析 榮景暗藏風險 「台灣病」現警訊

英國《經濟學人》雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden riks in Taiwan' boom）...

專家：順差歸因低匯率 抹殺台灣競爭力

針對「經濟學人」報導央行持續壓低台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。學者專家指出，用「大麥克指數」來判斷一國幣值不夠嚴謹，而...

台美發布匯率聯合聲明

台灣與美國昨共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，雙方指出，在全球供應鏈重組與跨境資金流動更為頻繁情況下，將持續就宏觀經濟及...

央行：「經濟學人」錯誤推論

針對「經濟學人」以封面故事報導中央銀行壓低台幣匯率造成經濟風險，央行高層指出，經濟學人用「大麥克指數」來評斷，認為台幣低...

