經濟學人分析 榮景暗藏風險 「台灣病」現警訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英國《經濟學人》雜誌在最新一期的封面報導指出，台灣央行持續抑制新台幣匯率，形成所謂的「台灣病」或「福爾摩沙流感」。聯合報系資料照
英國《經濟學人》雜誌在最新一期的封面報導指出，台灣央行持續抑制新台幣匯率，形成所謂的「台灣病」或「福爾摩沙流感」。聯合報系資料照

英國《經濟學人》雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden riks in Taiwan' boom）的封面報導指出，台灣央行持續抑制新台幣匯率，以免於貨幣升值衝擊經濟的「荷蘭病」，卻反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。

報導指出，央行藉抑制新台幣匯率維持出口競爭力，卻也造成巨大扭曲：經常帳順差膨脹、外匯存底增加，房價飆漲。

經濟學人直指的台灣病
經濟學人直指的台灣病

報導指出，「台灣病」最明顯症狀是新台幣匯率低迷。該雜誌計算，若以經GDP調整後的大麥克指數來看，新台幣對美元被低估幅度高達55%，為該雜誌追蹤的53種貨幣最高。央行聲稱未抑制新台幣匯率，只是「逆風操作」減少波動，但若央行不在意「風向」，外匯存底理應上下波動或者因投資報酬而溫和增加，現實卻是過去20多年來都穩定而大幅成長。

台灣病另一個症狀是日增的龐大經常帳順差。央行表示這是因為美國等儲蓄少於投資的地區，需要台灣這類儲蓄多於投資的國家彌補差額，卻引發另一個問題：為什麼台灣儲蓄如此充裕？

可能原因有很多：國內投資機會稀少、快速老化的人口累積退休儲蓄或突然出現的出口榮景。問題是，台灣的國內投資沒有特別低，人口結構在東亞也不算特殊，過去五年晶片出口激增，也無法解釋過去25年來的經常帳順差成長。

《經濟學人》直指，台灣央行實際上是以犧牲一般民眾生活水準，換取出口競爭力，且央行為維持匯率低迷印製的新台幣，導致現金充斥，推升房價，進一步削弱民眾購買力。

決策當局、甚至選民可能會認為，為維護出口導向的成長，值得付出這些成本，但經常帳順差膨脹造成的失衡，也會引發金融風險。

報導指出，保險業者將家庭儲蓄投入外國資產，但面臨匯率變動風險，新台幣升值會使其外國資產價值縮水，卻不會減少債務，新台幣大幅升值可能導致保險業者資不抵債，若放任倒閉，將摧毀台灣存戶。這些保險公司已經「大到不能倒」。

新台幣 台幣匯率 央行
