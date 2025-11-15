公股投信合併 工作權、文化差異 聚焦

過去只要談到「公公併」，第一難關就會面臨工會強勢反彈，但由於公股投信規模小、員工數不多，加上幾乎沒有獨立的工會真正在實際運作，因此阻力也相對來得小。

但一名金控企業工會成員指出，自從市場上傳出公股投信評估合併的消息後，實際詢問投信成員的看法，經轉述大多都是不贊成合併，其中最擔心莫過於工作權，其次是各家公司的文化差異磨合，以及業務制度及獎金結構可能面臨改變。他舉例，每一家公股投信轄下的基金類型相似且重疊，若合併後恐怕連專業的基金經理人都可能會沒工作。

據公股投信界人士觀察，普遍投信員工面對可能被合併的風險，大致抱持兩種態度，一是像是行政人員，確實都會擔心沒工作；二則是業務人員，可能傾向選擇拿錢走人，跳槽別家公司。

財政部指出，公股合併議題就交由相關公股進行溝通協調，一旦達成共識，涉及合併事業的公股金控都會協助子公司投信的員工安置計畫，積極充分溝通。