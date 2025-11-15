公股投信合併 工作權、文化差異 聚焦

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

過去只要談到「公公併」，第一難關就會面臨工會強勢反彈，但由於公股投信規模小、員工數不多，加上幾乎沒有獨立的工會真正在實際運作，因此阻力也相對來得小。

但一名金控企業工會成員指出，自從市場上傳出公股投信評估合併的消息後，實際詢問投信成員的看法，經轉述大多都是不贊成合併，其中最擔心莫過於工作權，其次是各家公司的文化差異磨合，以及業務制度及獎金結構可能面臨改變。他舉例，每一家公股投信轄下的基金類型相似且重疊，若合併後恐怕連專業的基金經理人都可能會沒工作。

據公股投信界人士觀察，普遍投信員工面對可能被合併的風險，大致抱持兩種態度，一是像是行政人員，確實都會擔心沒工作；二則是業務人員，可能傾向選擇拿錢走人，跳槽別家公司。

財政部指出，公股合併議題就交由相關公股進行溝通協調，一旦達成共識，涉及合併事業的公股金控都會協助子公司投信的員工安置計畫，積極充分溝通。

金控 跳槽 財政部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台人遊義大利遭公審！老闆爆粗口嗆該死 原因竟是「16人只點5份披薩」

「公股投信四合一」首度證實！財政部次長：整併有必要、已朝正面發展

ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

中職／台日棒球文化差異 古久保未率猿奪下聯盟優勝恐成硬傷

相關新聞

經濟學人：台央行壓低匯率 造成「台灣病」

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden riks in Taiwan's boom）...

經濟學人評台灣暗藏「台灣病」 央行五點聲明：比喻很不恰當

針對《經濟學人》（The Economist）出刊「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Tai...

台美發布匯率聯合聲明 央行承諾干預匯市按季公布

台灣央行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於昨（14）日台灣時間晚間8時30分（美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲...

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（T...

五大銀行刷卡額寫最強10月 中信、國泰世華、玉山居前三名

國內前五大發卡銀行2025年10月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達3,283.2億元，為史上最強10月，較9月增加...

壽險外匯避險方案還在喬 最快明年上半年拍板

壽險業為降低外匯避險成本所研議的提案引發各界關注，金管會主委彭金隆於12日財委會結束後，包括13日、昨（14）日連兩天拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。