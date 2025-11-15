勞動基金徵選五家代操

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動基金運用局昨（14）日公告，將辦理「新制勞退基金」及「國保基金」2025年度國內投資絕對報酬型委託經營，公開徵求受託機構，預計徵選五家。總委託金額合計500億元，設定目標年報酬率為6.33%，目標在五年委任期間內累積至少三成以上的總收益。投標截止日為12月17日。

勞金局說明，本次預計擇優徵選五家受託機構，每家受託金額分別為新制勞工退休基金90億元及國民年金保險基金10億元，合計100億元，總委託金額共計500億元。

本次規劃之委任類型為絕對報酬型，委託期間為五年，目標報酬率為年報酬率達臺灣證券交易所公告之近五年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點（即加計3％）。

勞金局指出，以2025年為例，是以2020年至2024年計算平均殖利率（約3.33%）；再加計300個基本點為目標年報酬率（即6.33%），五年委任期間累計之目標報酬率至少三成以上。

勞金局表示，由於國內上市櫃公司基本面穩健，且受惠於人工智慧（AI）等產業發展趨勢，為掌握市場時機與風險分散，本次辦理絕對報酬型委任，希透過受託機構專業投資與操作策略，在不同市場情勢下，持續創造基金整體收益，同時保護下檔風險。

另為兼顧落實機構投資人永續投資策略，本次亦將投標業者之永續投資落實情形納入遴選評分項目，期協同受託機構發揮機構投資人之影響力，共同推動企業實踐永續發展。

國民年金保險 市場
