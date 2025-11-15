公股投信四合一有譜 財部：都有意願「朝好的方向發展」

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
財政部次長阮清華。聯合報系資料照
台灣金融界吹起整併風潮，市場傳出四家公股金控旗下投信將「四合一」，包括第一金投信、兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信。財政部次長阮清華昨（14）日透露，目前四家公股投信都有意願，據了解，目前是朝向好的方向去發展。

針對公股金控投信子公司的整併評估，財政部曾在今年初提出書面報告說明，當時出示報告認為整併無顯著規模經濟效益，而且各投信公司所發行基金類型相近，並無明顯互補效益，加上部分投信公司員工並無整併意願，因而暫時停擺，但如今公股投信合併案又出現曙光。

阮清華談公股投信合併重點
儘管四家公股投信日前皆發布重訊澄清，表示未宣布任何相關併購訊息。阮清華昨日出席普發現金ATM領現記者會，他會後表示，公股投信一直都有在進行溝通當中，沒有適不適合的問題，而是願不願意的問題，站在財政部的立場一直是樂觀其成的，畢竟公股投信的規模真的太小，即使四家公股投信合併在一起，規模排名還是排在第七名，且距離第六名也還有一段距離要追趕。

「我們希望要併的話，就四家一起併。」阮清華指出，據了解，目前四家公股投信都有意願，只是還在協商當中，財政部沒辦法去催促他們，必須由他們自己去協商、去談，因為他們都已經民營化了，也是上市公司的子公司，不能由財政部去主導，阮清華表示，「但據我了解，目前是朝好的方向去發展。」

不過，阮清華也坦言，公股投信總是要先有共識，因為合併議題複雜，牽涉評價、是否減資、股權怎麼分配、人員安置等問題，且公股投信目前也尚未提報告至財政部，但他重申：「我們是鼓勵他們去談。」

至於誰為存續公司、誰為消滅公司，以四家公股投信來看，第一金投信目前是規模最大，是不是為存續投信？

阮清華對此則說，讓他們自己去談，若有結論才會再向財政部報告。

