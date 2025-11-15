貿協12月辦穩定幣論壇

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

穩定幣正掀起一場全球貨幣支付的重大變革，被喻為百年來最大的「軟體升級」。外貿協會（TAITRA）將於12月15日在台北國際會議中心盛大舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，論壇最大亮點是首次集結日本、韓國、新加坡三地最具代表性的穩定幣「造浪者」同台交流，包括日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）。

外貿協會表示，為了要讓國內企業更理解未來將面臨的金融環境，減緩全球貨幣支付造成的影響，即將舉行的「穩定幣與國際貿易未來論壇」，期望能協助台灣企業界從實務應用面，深入掌握此一新國貿支付工具；已經邀約日本、韓國、新加坡三地最具代表性的穩定幣專家進行交流。

貿協指出，日本 JCBA 推動全球最早的穩定幣法案；韓國在穩定幣應用與金融科技創新方面經驗豐富；新加坡從監管到實際應用的制度建設更達到世界級水準，並於近期 APEC 中獲得美國財長貝森特高度肯定；這三國被視為亞洲穩定幣發展的領先者。

日本 新加坡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

紐時：中國重返戰狼外交 高市挺台遭威脅「斬首」

高市「台灣有事」說引發日中關係緊張 脈絡與重要性一次看

高市早苗是否上土俵頒獎 日本相撲傳統禁忌面臨挑戰

韓國CU「會唱歌的骨傳導棒棒糖」爆紅熱銷！ 神奇糖果在嘴裡開演唱會 邊吃邊聽KPOP、連天王GD也瘋玩

相關新聞

經濟學人：台央行壓低匯率 造成「台灣病」

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden riks in Taiwan's boom）...

經濟學人評台灣暗藏「台灣病」 央行五點聲明：比喻很不恰當

針對《經濟學人》（The Economist）出刊「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Tai...

台美發布匯率聯合聲明 央行承諾干預匯市按季公布

台灣央行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於昨（14）日台灣時間晚間8時30分（美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲...

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（T...

五大銀行刷卡額寫最強10月 中信、國泰世華、玉山居前三名

國內前五大發卡銀行2025年10月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達3,283.2億元，為史上最強10月，較9月增加...

壽險外匯避險方案還在喬 最快明年上半年拍板

壽險業為降低外匯避險成本所研議的提案引發各界關注，金管會主委彭金隆於12日財委會結束後，包括13日、昨（14）日連兩天拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。