貿協12月辦穩定幣論壇

穩定幣正掀起一場全球貨幣支付的重大變革，被喻為百年來最大的「軟體升級」。外貿協會（TAITRA）將於12月15日在台北國際會議中心盛大舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，論壇最大亮點是首次集結日本、韓國、新加坡三地最具代表性的穩定幣「造浪者」同台交流，包括日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）。

外貿協會表示，為了要讓國內企業更理解未來將面臨的金融環境，減緩全球貨幣支付造成的影響，即將舉行的「穩定幣與國際貿易未來論壇」，期望能協助台灣企業界從實務應用面，深入掌握此一新國貿支付工具；已經邀約日本、韓國、新加坡三地最具代表性的穩定幣專家進行交流。

貿協指出，日本 JCBA 推動全球最早的穩定幣法案；韓國在穩定幣應用與金融科技創新方面經驗豐富；新加坡從監管到實際應用的制度建設更達到世界級水準，並於近期 APEC 中獲得美國財長貝森特高度肯定；這三國被視為亞洲穩定幣發展的領先者。