壽險外匯避險方案還在喬 最快明年上半年拍板

壽險業為降低外匯避險成本所研議的提案引發各界關注，金管會主委彭金隆於12日財委會結束後，包括13日、昨（14）日連兩天拜會立委溝通此事，依據與會人士轉述溝通狀況，今年恐難拍板選定一個降低避險成本的方案。

立委賴士葆、林德福、林思銘和李彥秀等人於12日財委會提出臨時提案，要求金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值波動的影響，於半年內研議並提交其他能遵守國際財報準則的暫行措施之可行性。為了聽取各方意見，賴士葆辦公室有意開立公聽會聽取各界意見，邀集壽險業界代表、會計代表、學者、壽險公會及保發中心等，針對此議題提出意見，確保政策能兼顧專業與透明度，不過公聽會時程未定。

立委賴士葆日前在財委會針對保險業為降低外匯避險成本而研議調整財報呈現方式提出疑慮：為什麼只有保險業可以這樣做？是否有美化財報之嫌？因當天答詢時間太短，據悉，彭金隆特地於昨日上午與保險局官員一同拜會賴士葆，說明推動改革的初衷與合理性，並傳遞業界對提案想法，希望能取得立委支持與社會共識。

彭金隆強調，台灣保險業的狀況較特殊，長年大筆資金投資海外導致幣別錯配問題，是其他金融業如銀行和證券所沒有的狀況，即使調整損益表的呈現方式，仍會在附註揭露說明如何調整，並非「蓋牌」，但他同時也強調，目前仍屬諮詢與討論階段，最終方案尚未拍板，還需等待壽險公會、壽險業者、保發中心和會計師業界等分批了解與討論後形成共識。

彭金隆同時舉例其他國家的情況，像是美國並沒有採用IFRS 17，其他國家的做法也不盡相同。

而台灣壽險業有這特殊情況，所以需要特殊處理，避免因壽險業投資海外債券的部位隨著匯率波動而使帳面起伏過大，讓財報真實呈現公允價值，加上壽險業者花了很多錢在避險，避險成本過高，需要找出一個解決方法改善這個問題。

針對這項改革的落地時程，雖然壽險業者盼明年1月1日能落地執行，不過據悉，彭金隆透露今年底前恐不會成行。以2026年6月30日的半年報為例，經由會計師簽署並公布，實際公開時間為8月份，即推動改革的必要溝通還有時間，最快可能要等到明年上半年，金管會才能拍板最終降低外匯避險成本的策略與損益呈現方式。