五大銀行刷卡額寫最強10月 中信、國泰世華、玉山居前三名

國內前五大發卡銀行2025年10月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達3,283.2億元，為史上最強10月，較9月增加396.1億元，月增13.6%。其中，中國信託銀行以800.9億元的簽帳金額穩居「刷卡王」寶座，並以16.8萬張新發卡量，連個三月蟬聯「發卡王」，再度拿下雙冠王。

10月中信卡簽帳金額為800.9億元，較去年10月成長18%，主要為10月連續假期民眾外出旅遊、用餐、購物，帶動海外消費、旅遊、餐飲等消費持續成長，約占10月簽帳金額五成以上。累計今年1至10月，中信卡簽帳金額合計為7,338億元，同步創下歷年新高紀錄，較去年同期成長10%。今年10月中信銀發卡量為16.9萬卡，主要是「中國信託uniopen聯名卡」新產品上市期間，持續帶動新卡量大幅成長。

國泰世華銀行表示，CUBE信用卡為國內發卡量最大的信用卡，帶動國泰世華銀行10月整體消費簽帳金額逾790.7億元，較去年同期成長17%。消費動能主要為中秋、雙十、光復節連假帶動旅遊、餐飲消費需求，加上百貨周年慶和電商雙11預熱促進民眾購物買氣。全年累積總簽帳金額突破7,045億元，年成長率達二位數。

玉山信用卡業務持續穩定增長，10月新發卡數為6.3萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。10月的單月簽帳金額為638.2億元，較去年同期成長19.6%，為今年除繳稅月份外最高成長率，年度簽帳金額為5,627億元，較去年同期成長8.7%，刷新單月與年度累積新高。

北富銀信用卡10月刷卡量565.4億，較去年同期成長9%，因10月入帳天數較9月多五天，較上月成長17%。10月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近四成。10月新增發卡量約3.7萬，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名：富邦COSTCO聯名卡、富邦J卡及momo卡，三卡累計總發卡量已突破610萬卡。

台新銀行10月信用卡刷卡金額487.6億元，創歷年10月新高，海外旅遊消費成長顯著。 台新Richart卡上市首兩月新發破5.5萬卡。因應今年10月連假多，卡友多數偏好使用「玩旅刷」方案，海外（含歐盟國家）、指定航空/訂房網等大額消費，回饋上限高又可獲得3.3%回饋大獲好評。