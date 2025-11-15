證基會董座 張振山呼聲高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會人事再掀搬風。據了解，證期局長張振山、金管會主秘林志吉將在12月退休，張振山擬轉赴證基會擔任董事長，林志吉則赴信託公會擔任秘書長。因兩人皆為12職等以上要職，接任布局與後續連動效應，勢必牽動金管會一整排人事盤。

張振山已在13日高層會議中正式宣布退休。其退休傳聞在市場流傳已久，尤其近期配合亞資中心拍定「亞洲那斯達克」發展藍圖後，被視為階段任務告一段落。

因證基會前董事長張傳章今年4月轉赴兆豐金後便懸缺多月，證券圈觀察，張振山轉任機率極高。

同步規劃退休的還有現年59歲的金管會主秘林志吉，預計12月轉赴信託公會接任秘書長；原秘書長呂蕙容將轉戰聯合信用卡中心接任總經理。原總經理林棟樑則退休。

近年金管會外部機構的專業人才需求旺盛，也讓主管層退休後的「外部補位」成趨勢。

金管會近年因多項新政推動與組織調整，內部人事盤持續滾動。創新處長胡則華轉任證交所後，其職缺迄今未補，這次又新增主秘職缺，使各局處人事配置再度面臨全盤調整需求。

金管會 退休 董事長
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

他不當老師後從事科技業人事 好奇問：離開教育圈的人都去哪？

獨家／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

金管會主委彭金隆對健保補充保費 表達立場

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

相關新聞

經濟學人：台央行壓低匯率 造成「台灣病」

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden riks in Taiwan's boom）...

經濟學人評台灣暗藏「台灣病」 央行五點聲明：比喻很不恰當

針對《經濟學人》（The Economist）出刊「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Tai...

台美發布匯率聯合聲明 央行承諾干預匯市按季公布

台灣央行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於昨（14）日台灣時間晚間8時30分（美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲...

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（T...

五大銀行刷卡額寫最強10月 中信、國泰世華、玉山居前三名

國內前五大發卡銀行2025年10月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達3,283.2億元，為史上最強10月，較9月增加...

壽險外匯避險方案還在喬 最快明年上半年拍板

壽險業為降低外匯避險成本所研議的提案引發各界關注，金管會主委彭金隆於12日財委會結束後，包括13日、昨（14）日連兩天拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。