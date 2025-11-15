證基會董座 張振山呼聲高

金管會人事再掀搬風。據了解，證期局長張振山、金管會主秘林志吉將在12月退休，張振山擬轉赴證基會擔任董事長，林志吉則赴信託公會擔任秘書長。因兩人皆為12職等以上要職，接任布局與後續連動效應，勢必牽動金管會一整排人事盤。

張振山已在13日高層會議中正式宣布退休。其退休傳聞在市場流傳已久，尤其近期配合亞資中心拍定「亞洲那斯達克」發展藍圖後，被視為階段任務告一段落。

因證基會前董事長張傳章今年4月轉赴兆豐金後便懸缺多月，證券圈觀察，張振山轉任機率極高。

同步規劃退休的還有現年59歲的金管會主秘林志吉，預計12月轉赴信託公會接任秘書長；原秘書長呂蕙容將轉戰聯合信用卡中心接任總經理。原總經理林棟樑則退休。

近年金管會外部機構的專業人才需求旺盛，也讓主管層退休後的「外部補位」成趨勢。

金管會近年因多項新政推動與組織調整，內部人事盤持續滾動。創新處長胡則華轉任證交所後，其職缺迄今未補，這次又新增主秘職缺，使各局處人事配置再度面臨全盤調整需求。