信託公會舉辦大專生信託競賽 學生秀創意為信託應用增亮點

信託公會舉辦校園信託扎根活動已是第四年，繼高中職信託知識搶答競賽於10月28日圓滿完成後，另一項重頭戲是「大專院校信託創意發想競賽」，於114年11月14日假致理科技大學舉辦決賽，在12件進入決賽的學生創意中，選出優秀且具創新概念的信託提案。

「大專院校信託創意發想競賽」是國內唯一為推廣信託而舉辦的校園競賽活動，舉辦這項競賽的初衷，是鼓勵學子們思考如何利用信託制度解決周遭生活問題，也給予年輕學子們發揮創意的舞台。今年報名參賽的大專院校又創新高，計有13校（去年12校），72（65）隊299（260）人報名參加。

信託公會呂蕙容秘書長提到，今年提案的件數又創新高，而且經過嚴格的書審程序後，最後從72件提案中篩選出12件進入決賽；決賽需要每隊在短時間內向評審們說明提案重點，憑臨場反應和口條爭取評審青睞，因此能奪得前三名的隊伍，代表提案品質與臨場反應都非常優秀。

致理科技大學財務金融系張佳雯副教務長指出，每年學生都能順應當下時事與潮流發想提案，讓「大專院校信託創意發想競賽」年年都有創新，今年有四大亮點：首先，環保與社會責任是近年企業經營關注的焦點，本次參與決賽的案子中，有透過信託為環境永續與ESG議題提出解方，例如永續信託創新公益平台；此外AI在生活的應用愈來愈廣泛，因此各提案也提及導入AI深化信託服務；此外時事議題也是提案隊伍發想的方向，包括花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害捐款運用、高房價問題，嘗試以信託提出專款專用或解決的對策，例如馬太鞍事件捐款規劃與青年共購共享購屋信託平台；最後提案發想也更切合年輕人自己角度出發探討，例如青年創新創業支持信託與為單身族設計的個人全方位信託。大專組信託創意競賽提案一年比一年精彩，在經過嚴格初審與決賽後，憑現場簡報的表現與內容，最後由國立臺中科技大學、致理科技大學與樹德科技大學分別奪得前三名，實至名歸。

信託公會呂蕙容秘書長提到，「信託校園扎根計畫」執行成果豐碩；「高中職知識競賽」的人數與隊數再創新高，吸引全國北中南多家名校學子加入競賽爭取好成績；「大專院校信託創意發想競賽」年輕學子的提案品質與創意更上層樓，評審團包括學校老師與信託業主管，在創意性與實用性方面更可給予年輕學子們中肯意見。

「信託校園扎根計畫」設計的兩類競賽均期許學生們早早培養對信託的瞭解，並希望未來有更多年輕且具創意的人才加入信託業。信託公會將持續推動「信託校園扎根計畫」相關活動，也希望能帶動更多學校與信託業進一步合作，讓信託觀念扎根，信託服務成長興盛。