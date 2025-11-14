獨／公股投信四合一 華南金民股林知延將爭取主導權

據知情人士指出，關於公股投信四合一，目前包括兆豐、合庫、第一、華南等四家公股金控基本上都已有共識，不過華南金民股則有提出「附帶條件」，華南金暨華銀副董事長林知延希望華南永昌投信在合併後的投信，能有經營主導權，對此也引公股金融圈高度矚目，合併後的投信總經理，是否由華南金體系來指派，或是以其他方式來象徵主導權。

華南金目前是所有公股金控裡，唯一「公民共治」的金控，因此民股的意見也會獲得相當的尊重。華南金大家長林明成在交棒給長子林知延之前，就已同意參加公股投信的整併，因此，林知延原則上延續父親的作法，但希望在合併後投信的經營決策上，華南金仍能發揮影響力，有話語權，甚至有主導權，而熟識林知延的人士指出，林知延本身為理財認證協會理事長，對於資產管理、財富管理領域原本就很有興趣，自然希望在華南永昌投信被整併之後仍要有施展空間。

由於第一金投信為公股體系裡最大的投信，因此若四合一，以第一金投信為存續投信，對此兆豐金、合庫金、第一金都已有高度共識，而華南金方面原則上同意，但希望華南金對於合併之後的投信，能有經營主導權和話語權，而不是只投資而已；至於其他的公股金控，則對於合併之後的持股比重，或是高層主管指派權這些，並未有特別的意見或要求。

本報日前報導公股投信最新的規畫是四合一，財政部次長阮清華今日則首度對外證實，公股投信的確朝此方向規畫整併；不過阮清華也表示，大致上公股都很有意願，只有1家態度相對比較保守，雖然阮清華並未言明是哪一家，但據知情人士指出，是華南永昌投信，主要是上述民股希望以有主導權為前提來同意合併。

合併後的存續投信為第一金投信，後續的高層人事整合也有待觀察，而第一金投信董事長尤昭文除了本身已是投信公會理事長之外，和其他公股投信董事長亦有不錯的交情，對於四家公股投信整併案的推動，也有加分作用。