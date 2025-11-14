聽新聞
台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台美今晚發布匯率聯合聲明，承諾不以匯率謀取不公平競爭。（路透）

台美今日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）支持下完成。雙方確認將持續就宏觀經濟與匯率政策協商，並避免透過匯率取得不公平競爭優勢。央行指出，這份聲明代表台美在非關税壁壘部分的談判已經完成，目前雙方各自正式發布內容，具有里程碑意義。

央行表示，經過與美方磋商後，央行承諾自今年十二月底起，有關央行干預匯市金額等資料的發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。此外，雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來央行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行官員說明，台美對等關稅談判中，一直有兩條談判線並行：一條是行政院主責的「關稅」談判，另一條是央行與美國財政部單線對談的「非關稅壁壘」談判，涵蓋匯率相關議題。若最終要達成正式協議，兩條線都必須完成；而本次公布的聯合聲明，即屬於非關稅壁壘項目的重要成果。

值得注意的是，央行官員強調：「談判過程中，美國財政部並沒有提出『要求台幣升值』的內容。」外界傳言不實。他指出，美方關注的是國際資金進出與匯率資訊透明度，而非要求新台幣匯率往特定方向走。

在聯合聲明的核心內容中，台美雙方針對匯率操作與資金流動管理，同意以下三項原則：

1.任何總體審慎或資本移動管理措施，不會意圖影響匯率以取得競爭優勢；

2.其他公開投資工具，例如退休基金基於風險調整後報酬及分散目的所進行之海外投資，不會意圖影響匯率以取得競爭優勢；

3.在考慮需干預匯市的情況下，此類干預應僅限於因應匯率的過度波動和失序變動，並期望該干預同樣適用於因應匯率過度波動或失序變動的貶值或升值。

此外，雙方同意匯率政策及實務操作透明度之重要性，雙方承諾公開揭露下列資料：

1.至少每季一次（落後一季），公布外匯干預操作；

2.每季依據國際貨幣基金（IIF）特殊資料發布標準（SDDS）項下之「國際準備與外幣流動性」範本格式（IRFCL），公布外匯存底與遠期部位資料（落後一季）。

