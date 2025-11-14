央行與美國財政部匯率議題聯合聲明 12月起央行干預匯市資料按季公布

台灣央行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於14日台北時間晚間8時30分（同日美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲明。

長期以來，在美國財政部公布半年度匯率報告前，央行與該部會舉行1至2次例行性會議，並就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。本次台美聯合聲明內容，係由央行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識。央行並非行政院台美經貿工作小組成員，亦未參與我方行政團隊和美國貿易代表署及美國商務部針對對等關稅的磋商談判，本次聯合聲明與台美對等關稅談判無涉。

本次台美聯合聲明內容主要係延續央行與美國財政部雙方長期溝通之原則，包括：（1）不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；（2）干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。事實上，前述原則與本行現行匯率政策之實務操作一致。

此外，經與美方磋商後，央行承諾自本年12月底起，有關本行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

雙方磋商過程中，美國財政部從未要求新台幣升值。未來央行與美國財政部仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。