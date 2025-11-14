快訊

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

用水量暴增才被發現孤獨死…82歲嬤陳屍家中成白骨 忠心白狗餓死房內

聽新聞
0:00 / 0:00

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
針對《經濟學人》的報導，央行晚間發澄清稿，提五點駁斥。圖／聯合報系資料照
針對《經濟學人》的報導，央行晚間發澄清稿，提五點駁斥。圖／聯合報系資料照

針對「《經濟學人》（The Economist）：台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom）」報導，央行晚間出具澄清稿，予以五點駁斥。

全文如下:

本（14）日《經濟學人》報導引用其編製之大麥克指數指稱，央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。本行澄清說明如下：

一、影響匯率的因素眾多，匯率係由外匯市場供需決定，並非單一商品價格所能衡量；金融自由化以來，跨境資本移動係影響新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

二、過往《經濟學人》已坦承大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高（低）估。（一）只以單一商品來評估匯率並不恰當，《經濟學人》早在2003年便坦承，大麥克指數有其缺陷；2006年時《經濟學人》更直指，大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚或濫用。（二）若利用其他單一商品指數來評估一國通貨匯價是否高（低）估，亦可能出現截然不同的結果。早在2016年，野村控股公司曾根據各國iPhone售價，計算出iPhone指數，在當時納入比較的23種通貨中，美元係遭低估最嚴重的通貨，結論迥異於大麥克指數。此外，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率仍高估17.1%，與《經濟學人》大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%之結果背道而馳。

三、當前外匯市場供需主要與金融交易相關，以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，爰僅以一籃商品與服務計算之購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）已無法作為衡量均衡匯率的指標，故不宜作為判斷匯率高估或低估的標準，更遑論以單一商品來評估一國匯率之高、低估。

四、如前所述，不宜以大麥克指數推論新台幣匯率之合理價位，因此，該文指稱新台幣匯率低估所造成台灣經濟金融之負面效應並不成立；過去外界亦曾提出類似的論點，本行均已於新聞稿、新聞參考資料、央行理監事會後記者會參考資料提供說明。

五、儘管本(2025)年迄今台灣對美國商品貿易順差擴大，期間本行多次與美國財政部就總體經濟與匯率等議題溝通時，該部從未要求新台幣升值。

央行 新台幣 台幣匯率 外匯市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

央行回應外界關切重點 外匯運用 沒有投資項目

台積電、鴻海 權證四檔放電

ISSEY MIYAKE X Apple聯手來出「包」？11月14全球上市雙尺寸多色任選

成長動能可期！蘋果供應鏈估值具吸引力 高盛喊買這6檔潛力黑馬股

相關新聞

獨／公股投信四合一 華南金民股林知延將爭取主導權

據知情人士指出，關於公股投信四合一，目前包括兆豐、合庫、第一、華南等四家公股金控基本上都已有共識，不過華南金民股則有提出...

股匯雙挫新台幣續寫逾半年新低 11月已貶值逾4角

美國政府即將重啟，不過市場對AI泡沫化的疑慮未消，加上聯準會官員對12月是否降息持保留態度，利空罩頂，美股大跌，台灣股匯...

央行與美國財政部匯率議題聯合聲明 12月起央行干預匯市資料按季公布

台灣央行與美國財政部已就匯率議題達成共識，並於14日台北時間晚間8時30分（同日美東時間上午7時30分）同步發布聯合聲明...

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

針對「《經濟學人》（The Economist）：台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwa...

5大發卡銀行10月刷卡額出爐 中信銀逾800億奪冠

百貨週年慶助攻，帶動刷卡動能持續成長，5大發行信用卡銀行10月簽帳金額達新台幣3283.24億元，年增14.18%。其中...

中信飛牡蠣慶世界八強粉絲見面會 中國信託證券備好禮

在中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）經歷《英雄聯盟》S15世界大賽及整年度所有賽事後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。