5大發卡銀行10月刷卡額出爐 中信銀逾800億奪冠

中央社／ 台北14日電
中信銀10月簽帳金額達800.97億元，發卡量高達16.9萬卡，穩居「刷卡王」與「發卡王」雙冠。圖為南港中信大樓。聯合報系資料照
中信銀10月簽帳金額達800.97億元，發卡量高達16.9萬卡，穩居「刷卡王」與「發卡王」雙冠。圖為南港中信大樓。聯合報系資料照

百貨週年慶助攻，帶動刷卡動能持續成長，5大發行信用卡銀行10月簽帳金額達新台幣3283.24億元，年增14.18%。其中，中信銀10月簽帳金額達800.97億元，發卡量高達16.9萬卡，穩居「刷卡王」與「發卡王」雙冠。

中信銀10月信用卡簽帳金額約800.97億元，較去年同期年增17.76%；前10月簽帳金額共7338億元、年增10%，單月跟累計數皆創歷年同期新高。

中信銀說明，10月連假多，帶動民眾外出旅遊、用餐與購物，推升海外消費、旅遊、餐飲等消費成長，約占10月簽帳金額5成以上。

國泰世華銀指出，10月信用卡簽帳金額達790.77億元，較去年同期成長17.26%；前10月累計簽帳金額逾7045億元，年增率達雙位數。消費動能主要為中秋、雙十、光復節連假帶動旅遊與餐飲需求，加上百貨週年慶和電商雙11預熱促進民眾購物買氣。

玉山銀表示，10月信用卡簽帳金額為638.27億元、年增19.61%，為今年除繳稅月份外最高成長率；前10月累計簽帳金額為5627億元，較去年同期成長8.7%，刷新單月與年度累積新高，推測受連假效應及百貨週年慶影響，餐飲消費表現突出並帶動百貨刷卡動能回升。

北富銀說明，10月簽帳金額為565.54億元、年增9.31%，成長動能成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成，未來隨歲末旅遊熱潮升溫、即將展開的雙12檔期，將推出一系列優惠活動以滿足卡友需求。

台新銀表示，10月簽帳金額為487.69億元、年增3.76%，創歷年10月新高，海外旅遊消費成長顯著。

至於單月發卡狀況，中信銀10月發卡量為16.9萬卡，位居第一，主要是中國信託uniopen聯名卡上市後，帶動新卡量大幅成長。

玉山銀10月發卡量為6.3萬卡，主要是玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等；台新銀10月發卡量為5.1萬卡，延續Richart卡9月上市動能；國泰世華銀10月發卡量為4.2萬卡；北富銀10月發卡量為3.7萬卡。

