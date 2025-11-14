快訊

中信飛牡蠣慶世界八強粉絲見面會 中國信託證券備好禮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中信飛牡蠣舉辦粉絲見面會，現場將備多樣好禮回饋粉絲。中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster」社群粉絲頁／提供
中信飛牡蠣舉辦粉絲見面會，現場將備多樣好禮回饋粉絲。中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster」社群粉絲頁／提供

在中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）經歷《英雄聯盟》S15世界大賽及整年度所有賽事後，為了感謝粉絲及觀眾這一年來的支持，近日在社群上宣布將在11月16日（日）14時，於台北三創生活園區舉辦線下粉絲見面會。

CFO雖然在今年《英雄聯盟》S15世界大賽止步八強，但成軍四年內三度踏上世界大賽舞台，加上今年不只取得LCP賽區的年度總冠軍，還前往韓國、加拿大、阿拉伯，全年共參與四場國際賽事，表現如戰隊主教練Chawy在賽後所強調「選手表現已經相當出色，請粉絲們給予更多的鼓勵與支持」！

帶著世界賽事經驗繼續前進的CFO，回應支持者舉辦線下粉絲見面會，活動現場預計提供粉絲與選手們面對面的互動遊戲、合照拍照區及限量周邊販售外，同時邀請戰隊贊助商加入同樂，中國信託證券也將在現場擺攤屆時將提供更多元趣味的活動內容。

根據舉辦方資訊，中國信託證券攤位將設置大型扭蛋機，粉絲可以到攤位與工作人員互動，獲得專為粉絲而特別製作的CFO相關限量周邊並領取台灣代表飲品珍珠奶茶乙杯。同時，攤位也將提供多款拍照道具免費取用，增添粉絲與CFO戰隊成員合照留念時的樂趣。

中國信託證券表示，除了粉絲見面會當天（16日）回饋粉絲外，現正熱烈進行線上應援活動〈牡迷注意！開戶「殼以」抽電競裝備〉，即日起至12月31日使用活動專屬連結（https://www.ctbcsec.com/2020/_event/202510CFO/index.html）首次開戶就享200亮點（可於指定平台兌換禮品或抽獎）、電子交易手續費優惠及抽電競周邊三重福利。中國信託證券強調，每一個認真生活的人，都值得情義相挺，未來中國信託證券將持續支持每一個努力築夢的夥伴。

