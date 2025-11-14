國泰金控氣候變遷青年論壇 攜手未來世代共創淨零願景

國泰金控（2882）長期支持氣候青年培力，連續6年主辦「國泰氣候變遷青年論壇」，累積近2700名青年參與，2025年第6屆於日前落幕，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為主題，回應COP30發起的「全球倫理盤點」，本屆以「世界咖啡館」形式，匯聚青年分享自身的氣候行動，並反思人與自然的互動關係；今年現場更融入高雄在地藝術家職人觀察，透過現場速寫捕捉討論瞬間，具象化青年淨零願景的思維與意象；此外，國泰金控亦攜手教育部「大專校院氣候變遷創意實作競賽」、「高中職生AI淨零未來創造營成果展示競賽」給予獲獎青年分享創意發想專屬平台，共同為氣候風險提供新解方。

國泰產險總經理陳萬祥出席致詞時表示，10年前，《巴黎協定》為全球氣候行動立下了重要的里程碑；10年後，氣候緊急狀態仍舊是我們共同面對的重大風險之一；而青年，是最直接受到氣候變遷長期影響的一個群體，也是最具創新思維與行動力的世代，更是轉型接力賽中最關鍵的一棒。因此，國泰希望能與更多利害關係人協力，為青年提供能發聲、對話、共創的平台，讓他們的觀點被聽見、被支持，齊心協力打造一個具包容性、前瞻性，並且兼具韌性的淨零未來。

聯合國氣候峰會COP30正於巴西貝倫登場，作為全球南方國家代表，巴西總統魯拉發起「全球倫理盤點（Global Ethical Stocktake，簡稱GES）」，呼籲全球深度反思當前的氣候倫理窘境─為何不積極採取氣候行動；為呼應此倡議，國泰金控於今年度氣候變遷青年論壇特別邀請理律法律事務所黃海寧初級合夥人，擔任專題演講貴賓，與現場年輕學子分享為何要正視「氣候正義」，並分別從倫理、規範層次深度探究，帶領青年從國際氣候訴訟經驗中思辯淨零轉型的多元價值。

為激盪出青年世代對氣候的多元觀點與創意火花，本場論壇特別打造具沙龍氛圍的對話空間，邀請台灣青年氣候聯盟（TWYCC）與台灣領導未來協會（Lead For Taiwan）共同參與，以「世界咖啡館」的方式引導青年從「未來世代」的視角出發，分享個人氣候行動的經驗，再嘗試透過「反身」思考，模擬自然萬物的視角，思辨人與自然的互動關係。此外，本次青年論壇邀請高雄在地藝術家蔡欣辰，以現場觀察者的身份參與，透過藝術圖像，即時捕捉討論氛圍與互動瞬間，將青年對淨零未來的訴求轉化為藝術語言，進一步具象化參與青年對淨零未來的想像。

最後，國泰金控也邀請教育部「大專校院氣候變遷創意實作競賽」、「高中職生AI淨零未來創造營成果展示競賽」得獎隊伍分享因應氣候變遷的創意發想，並由國泰金控投資長程淑芬、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授，以及國立臺灣大學地理環境資源學系黃誌川教授擔任永續領航員，引導並鼓勵得獎隊伍思考氣候創意商業化的可能。分享團隊包含臺灣大學與宜蘭大學「以3D列印碳材選擇性純化二氧化碳」推動製程自動化、低耗能且環境友善的技術，奪得金獎佳績；臺灣大學與清華大學的「GreenBike騎出永續未來」，透過以租代買減少資源浪費與碳排放，獲得銀獎；高中職組則由台中二中「DREAM」以優化空氣集水效率，結合滴灌技術、自動化流程，使植栽照顧更普及、便利，增加綠化覆蓋率、減緩熱島效應，以及改善空氣品質，榮獲第一名佳績。

國泰金控投資長程淑芬於閉幕演說時也指出，「永續」的概念就是要去思考未來有什麼機會與風險，機會要如何掌握，風險又要如何避免，尤其當面對氣候風險的時候，更要清楚認知到「青年」就是社會的稀缺資產，我們積極提供資源與平台啟發青年想法、發揮新世代創意，並鼓勵青年開展具體行動，進一步將影響力擴大到整個社會。