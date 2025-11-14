快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

股匯雙挫新台幣續寫逾半年新低 11月已貶值逾4角

中央社／ 台北14日電
台灣股匯市今天同步下挫，台股跌506.06點，新台幣貶破31.1元，收在31.15元。本報資料照片
台灣股匯市今天同步下挫，台股跌506.06點，新台幣貶破31.1元，收在31.15元。本報資料照片

美國政府即將重啟，不過市場對AI泡沫化的疑慮未消，加上聯準會官員對12月是否降息持保留態度，利空罩頂，美股大跌，台灣股匯市今天同步下挫，台股跌506.06點，新台幣貶破31.1元，收在31.15元，貶6.9分，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至20.945億美元。

美國政府停擺導致金融市場籠罩烏雲，儘管關門事件告終，但部分經濟數據缺失，導致聯準會官員對於降息持保守態度，從芝商所FedWatch工具可看出，市場對於聯準會12月降息的期待有所下修。

市場對於AI泡沫化的擔憂持續，並對華爾街高度期待的降息是否成真產生疑慮，美股應聲重挫，道瓊大跌797點、費半重挫3.7%，亞股也一片低迷。

熱錢出逃下，台灣股匯市今天同步下殺，台股開低震盪，盤中下挫520點，摜破27400點關卡，終場收在27397.5點，下跌506.06點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超838.4億元，其中光是外資就大砍台股603.99億元。

新台幣兌美元爆量貶值，今天以31.06元開盤後，外資源源不絕匯出，匯價迅速貶破31.1元，盤中最低觸及31.167元。儘管出口商加大拋匯力道，眼見貶勢加劇，午後又略為縮手，央行雖有調節，但未強勢扭轉走勢，終場收在31.15元，續寫逾半年新低。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.05角或0.34%，週線連2貶。

11月以來，新台幣累計已貶掉4.01角，雖延續貶值走勢，但幅度明顯擴大。外匯交易員指出，台股站在歷史高檔，賣壓沉重，截至今天，外資已經連11賣，加上近期亞幣走勢偏弱，均讓新台幣貶值難走回頭路。

新台幣 外匯市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

科技股泡沫疑慮與降息預期下滑 拖累亞股收盤盡墨

美股跌爛臭魚…台股AI卻鋼鐵般強勢？網：台股走自己的路

美股大跌 台股重挫506點收27,397點 台積電下跌30元

多位Fed官員更保守看待12月降息 利率走向更不確定了

相關新聞

「公股投信四合一」首度證實！財政部次長：整併有必要、已朝正面發展

財政部次長阮清華今天在接受媒體訪問時首度證實，公股金控的旗下四家投信的確有「四合一」的構想，但是現在一切都還在協商當中，...

經濟學人指央行壓低匯率 專家：比較方式過於簡單粗暴

最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。專家指出，用「大麥克指數」(Big Mac ...

股匯雙挫新台幣續寫逾半年新低 11月已貶值逾4角

美國政府即將重啟，不過市場對AI泡沫化的疑慮未消，加上聯準會官員對12月是否降息持保留態度，利空罩頂，美股大跌，台灣股匯...

彰銀120周年壓軸音樂會 攜手客戶共譜百年樂章

彰化銀行（2801）今年歡慶創立120周年，為感謝社會各界與客戶長久以來的支持與信賴，彰銀特別規劃北、中、南三場國家級音...

降低學習中輟風險 中國信託「愛傳球」獲教育部肯定

用愛傳球，助攻高風險青少年掌舵人生！中信銀推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒及金融教育，攜手全臺國民中學慈輝班成立籃球社...

聯合信用卡中心新任總經理 由中華民國信託公會秘書長呂蕙容接任

財團法人聯合信用卡處理中心13日舉行新舊任總經理交接儀式，由董事長桂先農監交，原任總經理林棟樑榮退，新任總經理將由中華民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。