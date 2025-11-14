合庫推出美元定存優利專案 定存年利率3.66%起

為滿足民眾外幣資金配置需求，合庫推出「2025合優利5」美金定存優惠專案，活動期間自11月10日至11月28日，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作一個月及三個月期優利定存，達美金3,000元起存門檻後，可享定存年利率3.66%、達美金3萬元門檻後即享定存年利率3.77%。

美國聯準會於10月29日宣布降息1碼（0.25%）且將於12月1日結束縮減資產負債表的「量化緊縮」（QT）計畫，增添政策不確定性，市場預期未來股債波動增加；合庫表示，有外幣投資需求的民眾，不妨利用本次檔期，分散資產配置、鎖定高收益定存。

為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，結購美元搭配合庫行動網銀APP匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼3分優惠。

透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述四種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。

本次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。