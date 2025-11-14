彰銀120周年壓軸音樂會 攜手客戶共譜百年樂章

彰化銀行（2801）今年歡慶創立120周年，為感謝社會各界與客戶長久以來的支持與信賴，彰銀特別規劃北、中、南三場國家級音樂饗宴，以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸，透過音樂藝術回顧百年風華，展望永續未來。

繼台北國家音樂廳與臺中國家歌劇院演出後，壓軸南部場《百廿傳承 再創巔峰—彰化銀行120周年音樂饗宴》於11月13日晚間在高雄衛武營音樂廳隆重登場。

本場音樂會以推廣台灣音樂為使命的灣聲樂團（OneSong Orchestra）擔綱演出，並邀請金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任指揮與音樂總監。李哲藝攜手臺灣頂尖音樂家—小提琴家鄭逸豪、女高音劉夢潔、男高音湯發凱，以及廣播金鐘獎得主張翰揚擔任導聆人，共同呈現一場融合傳統與現代、在地與國際的音樂盛宴。

音樂會由李哲藝以取材自台灣原住民音樂創作的《馬卡道狂想曲》揭開序幕，描繪台灣多元文化交融的生命力；隨後由鄭逸豪演繹《四月雨小提琴幻想協奏曲》，以鄧雨賢經典旋律《四季紅》、《月夜愁》、《雨夜花》為主題，融合古典與民謠意象，展現細膩而富感染力的樂思。下半場《一路走過來》交響曲以五個樂章串聯臺灣百年音樂發展脈絡，從自然民謠到民歌運動、創作歌謠到到流行經典，涵蓋《丟丟銅仔》、《望春風》、《不了情》、《橄欖樹》、《愛拼才會贏》等耳熟能詳的旋律，象徵彰銀與臺灣社會一路同行的深厚情誼與時代印記。