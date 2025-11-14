快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

彰銀120周年壓軸音樂會 攜手客戶共譜百年樂章

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
彰化銀行於高雄衛武營音樂廳舉辦盛大音樂饗宴，右5為董事長胡光華、右4為總經理簡志光。圖/彰化銀行提供
彰化銀行於高雄衛武營音樂廳舉辦盛大音樂饗宴，右5為董事長胡光華、右4為總經理簡志光。圖/彰化銀行提供

彰化銀行（2801）今年歡慶創立120周年，為感謝社會各界與客戶長久以來的支持與信賴，彰銀特別規劃北、中、南三場國家級音樂饗宴，以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸，透過音樂藝術回顧百年風華，展望永續未來。

繼台北國家音樂廳與臺中國家歌劇院演出後，壓軸南部場《百廿傳承 再創巔峰—彰化銀行120周年音樂饗宴》於11月13日晚間在高雄衛武營音樂廳隆重登場。

本場音樂會以推廣台灣音樂為使命的灣聲樂團（OneSong Orchestra）擔綱演出，並邀請金曲獎最佳作曲人李哲藝擔任指揮與音樂總監。李哲藝攜手臺灣頂尖音樂家—小提琴家鄭逸豪、女高音劉夢潔、男高音湯發凱，以及廣播金鐘獎得主張翰揚擔任導聆人，共同呈現一場融合傳統與現代、在地與國際的音樂盛宴。

音樂會由李哲藝以取材自台灣原住民音樂創作的《馬卡道狂想曲》揭開序幕，描繪台灣多元文化交融的生命力；隨後由鄭逸豪演繹《四月雨小提琴幻想協奏曲》，以鄧雨賢經典旋律《四季紅》、《月夜愁》、《雨夜花》為主題，融合古典與民謠意象，展現細膩而富感染力的樂思。下半場《一路走過來》交響曲以五個樂章串聯臺灣百年音樂發展脈絡，從自然民謠到民歌運動、創作歌謠到到流行經典，涵蓋《丟丟銅仔》、《望春風》、《不了情》、《橄欖樹》、《愛拼才會贏》等耳熟能詳的旋律，象徵彰銀與臺灣社會一路同行的深厚情誼與時代印記。

彰化銀行 彰銀
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新營文化中心12月6日辦野餐寫生音樂會 兒童寫生今起開放報名

台北國際金融博覽會／彰銀ChaiBo轉運站吸睛

馬水龍逝世10周年特展、音樂會 衛武營登場

靈鷲山籌建嘉義講堂 慈善音樂會特色市集16日登場

相關新聞

「公股投信四合一」首度證實！財政部次長：整併有必要、已朝正面發展

財政部次長阮清華今天在接受媒體訪問時首度證實，公股金控的旗下四家投信的確有「四合一」的構想，但是現在一切都還在協商當中，...

經濟學人指央行壓低匯率 專家：比較方式過於簡單粗暴

最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。專家指出，用「大麥克指數」(Big Mac ...

股匯雙挫新台幣續寫逾半年新低 11月已貶值逾4角

美國政府即將重啟，不過市場對AI泡沫化的疑慮未消，加上聯準會官員對12月是否降息持保留態度，利空罩頂，美股大跌，台灣股匯...

彰銀120周年壓軸音樂會 攜手客戶共譜百年樂章

彰化銀行（2801）今年歡慶創立120周年，為感謝社會各界與客戶長久以來的支持與信賴，彰銀特別規劃北、中、南三場國家級音...

降低學習中輟風險 中國信託「愛傳球」獲教育部肯定

用愛傳球，助攻高風險青少年掌舵人生！中信銀推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒及金融教育，攜手全臺國民中學慈輝班成立籃球社...

聯合信用卡中心新任總經理 由中華民國信託公會秘書長呂蕙容接任

財團法人聯合信用卡處理中心13日舉行新舊任總經理交接儀式，由董事長桂先農監交，原任總經理林棟樑榮退，新任總經理將由中華民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。