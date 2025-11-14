普發現金入帳遭鎖帳戶？金管會查核並非屬實

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會表示全體本國銀行（含中華郵政）及信用合作社均回報，並未有因普發現金入帳而控管帳戶之情事。記者高彬原／攝影
金管會表示全體本國銀行（含中華郵政）及信用合作社均回報，並未有因普發現金入帳而控管帳戶之情事。記者高彬原／攝影

金管會14日指出，有關民眾因普發現金登記入帳而遭銀行控管帳戶一事，強調因普發現金以系統批次入帳，且有備註「行政院發」或「全民+1政府相挺」，金融機構得以清楚辨識款項來源，不會因普發現金入帳而判定有異常金流，進而鎖控帳戶。經全面了解，全體本國銀行（含中華郵政）及信用合作社均回報，並未有因普發現金入帳而控管帳戶之情事。

金管會表示，部分金融機構因先前為了防制詐騙而對存款帳戶採取控管措施，導致普發現金入帳後無法提領，金管會已要求金融機構盡速處理，務必讓民眾能順利領取。

為防制及打擊詐欺犯罪，金管會督導金融機構持續跨部會合作，共同攔阻不法金流，守護民眾財產。金管會強調「防詐要精準、服務要即時、阻詐要徹底」，請金融機構執行防詐措施秉持下列三大原則：

一、AI防詐以「精準」為目標：金融機構導入AI技術協助防詐，是為了防止民眾遭詐騙損失。金管會鼓勵金融機構在強化防詐同時，完善模模型驗證與人工覆核機制，避免誤攔合法交易，兼顧安全與便利。

二、服務不中斷、申訴要迅速：金融機構對於帳戶凍結或誤判情形，須即時受理、妥善說明，保障民眾權益。金管會要求金融機構建立快速申訴處理機制，第一時間解決問題。

三、阻詐要徹底、聯防要到位：目前已發現有境外詐團假民眾之名申訴，若發現申訴案件疑似有詐騙集團隱身其間，金融機構應立即通報警方與相關單位，強化跨機關聯防。

