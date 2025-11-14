「公股投信四合一」首度證實！財政部次長：整併有必要、已朝正面發展

財政部次長阮清華今天在接受媒體訪問時首度證實，公股金控的旗下四家投信的確有「四合一」的構想，但是現在一切都還在協商當中，倘若公股投信四合一的話，市佔率可以晉級到前七名，但即使是第七名跟第六名還是有一段很大的差距，因此整併有其必要性。

阮清華也強調，據他的了解，目前四家的業者都有意願，四合一整研正朝正面的方向發展。對媒體問及，這件事是否要有更上層的官員來指導？阮清華則強調，這件事情不會由上而下主導，這四家投信的母公司都是上市金控，因此會直接由這4家投信進行討論。

阮清華指出，四合一的進行還包括必須要去鑒價，之後要減資，以及決定每一家投信的持股的比例。每家投信的態度，阮清華說明，目前大家都有意願，只有一家較小的比較持保留態度，但基本上仍願意。