快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

「公股投信四合一」首度證實！財政部次長：整併有必要、已朝正面發展

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部次長阮清華。圖／本報資料照片
財政部次長阮清華。圖／本報資料照片

財政部次長阮清華今天在接受媒體訪問時首度證實，公股金控的旗下四家投信的確有「四合一」的構想，但是現在一切都還在協商當中，倘若公股投信四合一的話，市佔率可以晉級到前七名，但即使是第七名跟第六名還是有一段很大的差距，因此整併有其必要性。

阮清華也強調，據他的了解，目前四家的業者都有意願，四合一整研正朝正面的方向發展。對媒體問及，這件事是否要有更上層的官員來指導？阮清華則強調，這件事情不會由上而下主導，這四家投信的母公司都是上市金控，因此會直接由這4家投信進行討論。

阮清華指出，四合一的進行還包括必須要去鑒價，之後要減資，以及決定每一家投信的持股的比例。每家投信的態度，阮清華說明，目前大家都有意願，只有一家較小的比較持保留態度，但基本上仍願意。

阮清華 金控
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

財政部：超過一半的人已拿到普發1萬 ATM領現17日登場

00980A、00982A暴衝後…主動式ETF能取代高股息？網掀大戰

指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

外資賣超173億元！這檔記憶體股價創高 竟遭賣超2.5萬張

相關新聞

「公股投信四合一」首度證實！財政部次長：整併有必要、已朝正面發展

財政部次長阮清華今天在接受媒體訪問時首度證實，公股金控的旗下四家投信的確有「四合一」的構想，但是現在一切都還在協商當中，...

《經濟學人》：台灣亮眼成長暗藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

英國《經濟學人》雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan's boom）...

降低學習中輟風險 中國信託「愛傳球」獲教育部肯定

用愛傳球，助攻高風險青少年掌舵人生！中信銀推動「愛傳球」專案，結合籃球、反毒及金融教育，攜手全臺國民中學慈輝班成立籃球社...

經濟學人指央行壓低匯率 專家：比較方式過於簡單粗暴

最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。專家指出，用「大麥克指數」(Big Mac ...

聯合信用卡中心新任總經理 由中華民國信託公會秘書長呂蕙容接任

財團法人聯合信用卡處理中心13日舉行新舊任總經理交接儀式，由董事長桂先農監交，原任總經理林棟樑榮退，新任總經理將由中華民...

公股投信有望「四合一」？財政部次長：目前朝好的方向去發展

台灣金融界吹起整併風潮，市場傳出公股金控也擬由投信整併先行，包括可能由第一金、兆豐、合庫、華南永昌「四合一」。對此，財政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。