聯合信用卡中心新任總經理 由中華民國信託公會秘書長呂蕙容接任

財團法人聯合信用卡處理中心13日舉行新舊任總經理交接儀式，由董事長桂先農監交，原任總經理林棟樑榮退，新任總經理將由中華民國信託公會秘書長呂蕙容自11月16日接任。

桂先農表示，林棟樑在聯卡中心服務11年多的期間貢獻良多，祝福退休優遊自在，開展人生新篇章；另期勉新任總經理呂蕙容憑藉其在金管會銀行局之監理領域服務超過二十年的經驗，持續推動非現金支付政策目標。

呂蕙容表示，接任聯卡中心總經理後，除了配合推動非現金支付之發展目標外，面對新興科技對於全球產業帶來的發展與變化，「支付」的樣貌更朝多元化發展，未來將致力於推動聯卡中心支付科技創新業務，並確保支付之資訊安全，打造安全、便利的支付生態系。

未來聯卡中心業務發展方向，將聚焦於四大重點：

聯卡中心表示，將持續提供持卡人更為安全便利的支付環境，並運用金融科技，創造支付卡應用服務新契機。