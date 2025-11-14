聯合信用卡中心新任總經理 由中華民國信託公會秘書長呂蕙容接任

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
聯卡中心「新舊任總經理交接典禮」，林前總經理棟樑（左）、監交人桂董事長先農（中）、呂總經理蕙容（右）。圖／聯卡中心提供
財團法人聯合信用卡處理中心13日舉行新舊任總經理交接儀式，由董事長桂先農監交，原任總經理林棟樑榮退，新任總經理將由中華民國信託公會秘書長呂蕙容自11月16日接任。

桂先農表示，林棟樑在聯卡中心服務11年多的期間貢獻良多，祝福退休優遊自在，開展人生新篇章；另期勉新任總經理呂蕙容憑藉其在金管會銀行局之監理領域服務超過二十年的經驗，持續推動非現金支付政策目標。

呂蕙容表示，接任聯卡中心總經理後，除了配合推動非現金支付之發展目標外，面對新興科技對於全球產業帶來的發展與變化，「支付」的樣貌更朝多元化發展，未來將致力於推動聯卡中心支付科技創新業務，並確保支付之資訊安全，打造安全、便利的支付生態系。

未來聯卡中心業務發展方向，將聚焦於四大重點：

第一、以數據與AI驅動創新：運用機器學習及AI，持續優化大數據詐欺風險偵測模型，提升信用卡詐欺交易偵測速度與精準度，落實科技防詐、打詐，並推動跨產業、跨領域數據合作與運用。

第二、推動多元化共用平台：持續提供各項加值服務平台並擴大應用場景，例如公務機關暨醫療院所信用卡繳費平台、小額支付平台、信託資訊交換平台等，打造無所不在的支付體驗。

第三、強化交易安全與穩定性：持續強化資安防護與系統穩定度，確保我國信用卡支付服務安全與穩定；持續優化電子化通報平台並推廣FIDO身分識別機制，建立可信賴的支付產業基礎建設。

第四、培育人才以提升競爭力：落實公司治理與永續經營，推動人才培育計畫，以強化組織韌性及提升競爭力。

聯卡中心表示，將持續提供持卡人更為安全便利的支付環境，並運用金融科技，創造支付卡應用服務新契機。

信用卡 AI 金融科技
