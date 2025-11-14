公股投信有望「四合一」？財政部次長：目前朝好的方向去發展

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
財政部次長阮清華14日出席普發現金ATM領現記者會。葉佳華／攝影
財政部次長阮清華14日出席普發現金ATM領現記者會。葉佳華／攝影

台灣金融界吹起整併風潮，市場傳出公股金控也擬由投信整併先行，包括可能由第一金、兆豐、合庫、華南永昌「四合一」。對此，財政部次長阮清華14日表示，財政部鼓勵公股投信去談，據了解目前是朝向好的方向去發展。

財政部次長阮清華14日與金管會共同召開記者會，說明普發現金ATM領現事宜。會後阮清華被問及公股投信合併一事，他指出，要有共識，且一直都有在進行溝通當中，進度就是在溝通階段。

針對公股金控投信子公司的整併評估，財政部曾在今年初提出書面報告說明，截至今年1月，4家公股投信合計公募基金規模合計約3,200億元，距離前六大的基金規模門檻達6,000億元以上仍有距離，當時認為整併無顯著規模經濟效益，且各投信公司所發行基金類型相近，並無明顯互補效益，加上部分投信公司員工並無整併意願。

但財政部次長阮清華14日表示，沒有不適合的問題，而是願不願意的問題，一直都有在進行溝通當中，站在財政部的立場，一直是樂觀其成，畢竟他們的規模真的太小，即使四家公股投信合併在一起，規模排名還是排在第七名，且距離第六名也還有一段距離要追趕。

「我們希望要併，就大家一起併。」阮清華解釋，因為公股投信規模都很小，但目前都還在協商當中，財政部沒辦法去催促他們，必須由他們自己去協商，他們都已經民營化了，也是上市公司的子公司，不能由財政部去主導，「據我了解，目前是朝好的方向去發展。」

媒體問及，目前四家公股行庫都有意願嗎？阮清華回應，據了解目前都有意願，但他重申，合併議題很複雜，包括涉及評價、是否減資、股權怎麼分配、人員安置等問題，且公股投信目前也尚未提報告至財政部，至於誰存續投信，也同樣交將由公股投信去談，「我們是鼓勵他們去談。」

