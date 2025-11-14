金融友善服務 台中銀行實體ATM新增「臺幣轉帳及存款顯示收款人戶名」

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

響應金管會所推動的「收款用戶名顯示」新制，提供民眾即時核對轉帳對象，以降低民眾轉帳誤轉與詐騙風險，台中銀行近日內於全行的實體ATM新增臺幣轉帳及存款時「顯示收款人戶名」機制，讓民眾在進行交易時能有多一道的確認，也多一分的保障，也展現了台中銀行積極落實「金融友善」與「客戶至上」的服務理念，讓金融友善服務再升級。

台中銀行表示，ATM仍是許多民眾不可或缺的金融交易管道，過去轉帳或存款時，常因僅能輸入帳號而無法核對收款人身份，導致「胖手指」誤轉或是成為詐騙集團利用的漏洞。因此，台中銀行針對ATM轉帳交易與存款交易時，均新增顯示部分遮蔽後的收款人戶名，此舉除了保護個人隱私，也讓客戶於交易時即可核對交易資訊，不僅大幅降低操作失誤，更能有效避免款項流入詐騙集團的帳戶，全面守護客戶資產。

台中銀行除了會持續優化防詐措施並提升金融友善服務外，也再次提醒所有客戶，務必提高警覺，切勿聽信任何不明電話或指示進行ATM交易。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線查證，一同守護資產安全，共同打擊金融犯罪。

