「2026國泰金控健康走」號召萬人報名 321齊步走出健康未來！

國泰金控（2882）長期關注全民健康議題，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，從集團層面推動「健康促進」策略。繼2025年5月首度舉辦「國泰金控健康走」，成功吸引逾5,000人次熱烈參與後，國泰金控將擴大活動規模，於2026年3月21日於台北美堤河濱公園舉辦「2026國泰金控健康走」，並由台北市體育局協辦，號召萬人一起走出健康未來！

即日起至2026年1月7日開放報名，凡完成報名繳費者，即可參加抽獎活動，不僅有機會獲得萬元Apple好禮、500點小樹點（生活）等，前3,000名報名者還可獲得限量「國泰健康走紀念積木人偶」，兼具趣味及收藏價值，為參與活動留下專屬紀念。活動自開放報名以來迴響熱烈，短短一周即突破千人報名，展現全民對健康活動的高度關注與支持。

本次活動設有3KM健康組、5KM歡樂組、8KM挑戰組三種參加組別，依報名參加組別，提供豐富的報名物資與完走禮，如活動紀念T恤、百搭漁夫帽、運動毛巾、戶外摺疊水壺等實用好禮。健走沿途設置多處「休息補給站」，提供充足飲水與健康食物補給，陪伴參與者活力完走。不僅如此，當天也歡迎毛孩一同參加，前200名攜帶毛孩報名者，可獲得限量寵物摺疊碗。健走之餘，還可體驗現場豐富的周邊活動如瑜珈、舞蹈、親子娛樂等；逛逛特色市集與美食攤位，或欣賞藝人與樂團帶來的精彩演出。國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信也將於現場設置攤位，與民眾進一步互動與交流，共同打造出充滿活力與歡樂氛圍的健康嘉年華。

為鼓勵民眾踴躍報名，國泰金控推出多項加碼優惠，即日起於2026年1月7日前完成報名繳費，即可參加抽獎活動，獎項包括iPhone 17、Apple Watch、Marshall藍牙喇叭等萬元好禮，以及500點小樹點（生活）（共60名得獎者）；另有團體報名限定好禮，凡5人（含）以上團體報名，即可加碼抽饗食天堂餐券（價值1,075元，5張，共抽2組）。此外，國泰人壽與國泰世華銀行同步祭出早鳥報名禮遇：國泰人壽個險保戶（不含團險保戶），若為前2,000名報名繳費者，可獲得7-11電子票券50元；國泰世華銀行CUBE卡友，若為前1,000名報名繳費者，則可獲得50點小樹點（生活）。

「國泰金控健康走」主打全年齡層與毛孩都能參加，旨在鼓勵全民透過參與戶外活動，培養良好運動與健康生活習慣，實踐「健康促進」理念。同時，國泰金控也落實企業社會責任，將活動結合「公益參與」行動，除了開放慈善公益名額，邀請弱勢團體共同參與之外，更承諾將從每位參與者的報名費中捐出100元，支持逆風劇團、微光盒子等致力於關懷兒童與青少年的非營利組織，讓每位參加者「不僅為自身健康而走，也為社會公益而走」，以實際行動傳遞社會關懷。

「2026國泰金控健康走」不僅是一場運動盛事，更是一場結合健康、樂活與公益的全民盛會。國泰金控誠摯邀請民眾揪親朋好友一起共襄盛舉、帶上毛孩，一同於2026年3月21日齊步出發，為自身累積健康能量，也為社會注入正向力量，走出健康未來，共創更好！

「2026國泰金控健康走」活動資訊