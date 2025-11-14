快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

「2026國泰金控健康走」號召萬人報名 321齊步走出健康未來！

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控將於2026年3月21日於台北美堤河濱公園舉辦「2026國泰金控健康走」，號召萬人一起走出健康未來！活動將依報名參加組別，提供豐富的報名物資與完走禮。現場更規劃精彩的周邊活動、市集攤位與音樂演出。圖／國泰金控提供
國泰金控將於2026年3月21日於台北美堤河濱公園舉辦「2026國泰金控健康走」，號召萬人一起走出健康未來！活動將依報名參加組別，提供豐富的報名物資與完走禮。現場更規劃精彩的周邊活動、市集攤位與音樂演出。圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）長期關注全民健康議題，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，從集團層面推動「健康促進」策略。繼2025年5月首度舉辦「國泰金控健康走」，成功吸引逾5,000人次熱烈參與後，國泰金控將擴大活動規模，於2026年3月21日於台北美堤河濱公園舉辦「2026國泰金控健康走」，並由台北市體育局協辦，號召萬人一起走出健康未來！

即日起至2026年1月7日開放報名，凡完成報名繳費者，即可參加抽獎活動，不僅有機會獲得萬元Apple好禮、500點小樹點（生活）等，前3,000名報名者還可獲得限量「國泰健康走紀念積木人偶」，兼具趣味及收藏價值，為參與活動留下專屬紀念。活動自開放報名以來迴響熱烈，短短一周即突破千人報名，展現全民對健康活動的高度關注與支持。

本次活動設有3KM健康組、5KM歡樂組、8KM挑戰組三種參加組別，依報名參加組別，提供豐富的報名物資與完走禮，如活動紀念T恤、百搭漁夫帽、運動毛巾、戶外摺疊水壺等實用好禮。健走沿途設置多處「休息補給站」，提供充足飲水與健康食物補給，陪伴參與者活力完走。不僅如此，當天也歡迎毛孩一同參加，前200名攜帶毛孩報名者，可獲得限量寵物摺疊碗。健走之餘，還可體驗現場豐富的周邊活動如瑜珈、舞蹈、親子娛樂等；逛逛特色市集與美食攤位，或欣賞藝人與樂團帶來的精彩演出。國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信也將於現場設置攤位，與民眾進一步互動與交流，共同打造出充滿活力與歡樂氛圍的健康嘉年華。

為鼓勵民眾踴躍報名，國泰金控推出多項加碼優惠，即日起於2026年1月7日前完成報名繳費，即可參加抽獎活動，獎項包括iPhone 17、Apple Watch、Marshall藍牙喇叭等萬元好禮，以及500點小樹點（生活）（共60名得獎者）；另有團體報名限定好禮，凡5人（含）以上團體報名，即可加碼抽饗食天堂餐券（價值1,075元，5張，共抽2組）。此外，國泰人壽與國泰世華銀行同步祭出早鳥報名禮遇：國泰人壽個險保戶（不含團險保戶），若為前2,000名報名繳費者，可獲得7-11電子票券50元；國泰世華銀行CUBE卡友，若為前1,000名報名繳費者，則可獲得50點小樹點（生活）。

「國泰金控健康走」主打全年齡層與毛孩都能參加，旨在鼓勵全民透過參與戶外活動，培養良好運動與健康生活習慣，實踐「健康促進」理念。同時，國泰金控也落實企業社會責任，將活動結合「公益參與」行動，除了開放慈善公益名額，邀請弱勢團體共同參與之外，更承諾將從每位參與者的報名費中捐出100元，支持逆風劇團、微光盒子等致力於關懷兒童與青少年的非營利組織，讓每位參加者「不僅為自身健康而走，也為社會公益而走」，以實際行動傳遞社會關懷。

「2026國泰金控健康走」不僅是一場運動盛事，更是一場結合健康、樂活與公益的全民盛會。國泰金控誠摯邀請民眾揪親朋好友一起共襄盛舉、帶上毛孩，一同於2026年3月21日齊步出發，為自身累積健康能量，也為社會注入正向力量，走出健康未來，共創更好！

「2026國泰金控健康走」活動資訊

・報名網址：https://cathayholdings.info/3X9Gi7X

・報名時間：即日起至2026年1月7日（三）額滿為止

・活動時間：2026年3月21日（六）中午12:00開放到場，14:00參加者集合，14:10 8KM挑戰組起走、14:20 5KM歡樂組起走、14:30 3KM健康組起走

・活動地點：台北美堤河濱公園

・報名費、報名物資與完走禮：

(1)3KM健康組（200元）：活動紀念T恤、號碼布、電子完走證明

(2)5KM歡樂組（500元）：活動紀念T恤、號碼布、百搭漁夫帽、運動毛巾、戶外摺疊水壺、電子完走證明

(3)8KM挑戰組（800元）：活動紀念T恤、號碼布、百搭漁夫帽運動毛巾、戶外摺疊水壺、防雨斗篷、環保袋、電子完走證明

「2026國泰金控健康走」即日起至2026年1月7日開放報名，前3,000名報名者還可獲得限量「國泰健康走紀念積木人偶」，兼具趣味及收藏價值，為參與活動留下專屬紀念。圖／國泰金控提供
「2026國泰金控健康走」即日起至2026年1月7日開放報名，前3,000名報名者還可獲得限量「國泰健康走紀念積木人偶」，兼具趣味及收藏價值，為參與活動留下專屬紀念。圖／國泰金控提供

國泰金控 運動
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

師大附中男同學脫序！潛入女生班「吸外套、尿水壺」 學生不滿校方無作為

國泰金前進COP30 跨界對話

國泰金總經理李長庚開講 倡議氣候與自然摩爾定律

李長庚COP30世界氣候高峰會開幕致詞：共創「氣候與自然的摩爾定律」

相關新聞

《經濟學人》：台灣亮眼成長暗藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

英國《經濟學人》雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan's boom）...

公股投信有望「四合一」？財政部次長：目前朝好的方向去發展

台灣金融界吹起整併風潮，市場傳出公股金控也擬由投信整併先行，包括可能由第一金、兆豐、合庫、華南永昌「四合一」。對此，財政...

「2026國泰金控健康走」號召萬人報名 321齊步走出健康未來！

國泰金控（2882）長期關注全民健康議題，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，從集團層面推動「健康促...

10月連假效應 玉山、台新單月刷卡金額刷新高

玉山銀行信用卡10月單月簽帳金額為638億元，較去年同期成長19.6%，為今年除繳稅月份外最高成長率，年度簽帳金額為5,...

經濟學人點名台幣偏低 丁學文：政經壓力將從台積電轉向央行

今日出版的《經濟學人》亞太版本以「台灣榮景的潛藏風險」為主題，點名台灣中央銀行的貨幣政策過時，新台幣長期偏低，不但造...

外媒批台壓低匯率 政大殷乃平：產業發展失衡才是重點

《經濟學人》批評台灣央行長期壓低新台幣，導致民眾購買力受損、房價攀升並累積金融風險。對此，政大金融系教授殷乃平指出，匯率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。