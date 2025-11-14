10月連假效應 玉山、台新單月刷卡金額刷新高

玉山銀行信用卡10月單月簽帳金額為638億元，較去年同期成長19.6%，為今年除繳稅月份外最高成長率，年度簽帳金額為5,627億元，較去年同期成長8.7%，單月與年度累積皆刷新高。10月主要成長來源包括行動支付、旅遊、國外消費及餐飲通路，皆維持雙位數成長，推測受連假效應及百貨周年慶影響，餐飲消費表現突出並帶動百貨刷卡動能回升。

台新銀行延續Richart卡9月上市動能，台新銀行10月信用卡刷卡金額488億元，創歷年10月新高，年增率4%，海外旅遊消費成長顯著。Richart卡上市首兩月新發破5.5萬卡。因應今年10月連假多，卡友多數偏好使用「玩旅刷」方案，海外、指定航空／訂房網等大額消費，回饋上限高又可獲得3.3%回饋。11月份將持續推出限時領券活動，至Richart Life APP領券，不限通路消費滿2萬元（含地價稅、全聯、分期0利率交易），最高可享5.8%回饋。

玉山信用卡業務持續穩定增長，流通卡數873萬張，較去年同期成長17%，有效卡數為542萬張，較去年同期成長10.2%，本月新發卡數為6.3萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。

玉山Unicard自10月起調整百大特店權益更貼近顧客需求，最高4.5%回饋延長至2026年6月30日，並同步調高歸戶回饋上限，持續回饋廣大卡友。玉山熊本熊卡也挹注許多發卡動能，日本一般消費享2.5%無上限現金回饋，且在指定日本商店消費更可享最高8.5%現金回饋，現在還可以於線上同時開立台外幣帳戶並加辦熊本熊日圓雙幣卡，一次完成申請更方便，玉山卡不僅滿足卡友日常消費場景更提高顧客數位流程使用體驗，皆進一步推動玉山信用卡整體發卡量增長。

此外，玉山銀行表示，自11月5日起推出五月天演唱會門票抽獎活動，凡使用玉山Unicard消費每滿1,000元、辦理玉山帳戶自扣、線上買賣外幣、首次綁定LINE個人化通知或加入e.Fingo數位會員，可享有五月天《回到那一天》演唱會-台中站門票抽獎機會，本行將持續推出多元活動，帶動簽帳金額成長。