經濟學人點名台幣偏低 丁學文：政經壓力將從台積電轉向央行

聯合報／ 記者應翠梅／台北即時報導
台灣對美貿易順差150億美元以上、經常帳盈餘占GDP（國內生產毛額）比重逾3%，丁學文認為美國怎麼可能輕易放過台灣？意即美方可能施壓台幣升值，央行接下來的工作挑戰倍增。 圖／本報系資料照片
今日出版的《經濟學人》亞太版本以「台灣榮景的潛藏風險」為主題，點名台灣中央銀行的貨幣政策過時，新台幣長期偏低，不但造成房價高漲，也讓食物、能源都仰賴進口的台灣ㄧ般民眾無法享受經濟成果。金庫資本管理合夥丁學文指出，台灣對美貿易順差150億美元以上、經常帳盈餘占GDP（國內生產毛額）比重逾3%，美國怎麼可能輕易放過台灣？央行接下來的工作挑戰倍增，台灣處於微妙的國際政治與金融平衡，政經的壓力將從台積電轉向央行。

丁學文表示，以政治角度看台灣，關稅談判猶未可知。但台灣被美方列在「匯率操縱國觀察名單」內，也許正因如此，央行6月間才只能選擇「不作為即是作為」，一度放手讓新台幣急升。但再一次，政治終究會凌駕經濟，純粹的財經操作再也不可能獨善其身。

丁學文指出，就像經濟學人亞太版本封面故事所言，新台幣升值最大受害者莫過於出口產業，但這次，機械與工具機產業將首當其衝。尤其機械業多數在台灣本地生產，無法運用海外避險工具，加上毛利率原本就不高，匯率一動即生死交關，政府不能再掉以輕心。更重要的是，明年的匯率逃不過美國總統川普的雷達系統，台灣若要避免32%的懲罰性關稅，勢必得從根本改變出口結構與匯率政策。

以金融角度來看，新台幣升值將是另外一種資金重配置。在全球「去美元化」與債券信任危機之際，熱錢正在尋求新的避風港。台灣壽險業手握大量美元資產卻沒有進行有效對沖，導致當美元貶值只能快速避險支撐償付能力，將成為推升新台幣的另一推力，金管會最好也要繃緊神經。

丁學文表示，新台幣低估逃不過川普2.0貿易政策火眼金星，而資金重配置和對美順差也將兵臨台灣城下，經濟學人扮演的不是無的放矢，而是烏鴉狂啼，央行與政府不能只是「救匯率」，更須升級為「穩國策」。同時穩定匯市、減少對美順差、推動產業轉型。若被動接受匯率勒索，將讓台灣在2026年的全球貨幣戰爭與貿易風暴中風雨飄搖，台灣韌性的最大考驗也將撲面而來。

新台幣 匯率 央行
