外媒批台壓低匯率 政大殷乃平：產業發展失衡才是重點

《經濟學人》批評台灣央行長期壓低新台幣，導致民眾購買力受損、房價攀升並累積金融風險。對此，政大金融系教授殷乃平指出，匯率確實影響經濟，但將台灣目前的經濟結構性問題「全都歸因於匯率」過於片面，真正的核心應是產業失衡與所得差距擴大。

殷乃平表示，台灣是小型開放經濟，依賴進口原料與出口賺取外匯，長期低利與匯率穩定政策，是台灣經濟得以快速成長的重要基礎。「如果沒有這些政策，台灣不會走到今天這一步。」他認為，台灣央行維持「穩定、偏低但不過度低」的匯率策略，原本符合台灣作為出口導向經濟體的需求，這些措施確實形成出口競爭力，從最終的國民所得與成長結果來看，整體效果仍是正面的。

對於《經濟學人》認為新台幣偏弱拖累消費力，他指出，內需疲弱並非匯率單一因素造成，而是多種經濟現象交互影響，包括物價壓力、超額儲蓄偏高、房地產投資受限、以及低利率使資金流入銀行與股市。他表示，這些現象在全球普遍存在，並非台灣獨有，把眾多經濟問題集中在匯率上，論述略嫌偏頗。

殷乃平認為，指出，要理解台灣內需不足與所得分配惡化，更關鍵的原因在於產業結構的極端集中，電子業一枝獨秀，不僅吸納大量人才與資源，也拉高平均薪資，但未必帶動消費；反觀傳統製造業與內需產業普遍面臨衰退，資源被排擠，造成所得差距拉大，壓縮中低薪族群的消費力，進而拖累內需，若政府不及早調整產業政策，衝擊恐將擴大。

「眼光要放在整體，而不是單一政策工具」，殷乃平表示，與其爭論匯率是否偏低，更重要的是推動產業結構均衡發展，強化非電子產業競爭力，讓經濟動能更全面。