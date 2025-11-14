強化打詐鉤稽 立委籲前科詐欺犯資訊提供金融機構

立委陳冠廷近日於內政委員會質詢金管會、數發部、內政部，他指出，防詐不能只是事後補救，而要有制度性的事前防範。他主張，應建立讓金融機構能鉤稽有詐欺前科或通緝紀錄者的資料機制，作為開戶與交易風控的重要依據。

陳冠廷表示，根據法務部統計，詐欺犯出獄兩年內再犯率高達 23.2%，顯示詐騙行為具有高度再犯性，但目前法務部以「無法源依據」為由，尚無法將詐欺犯相關資料提供給金融單位。他認為，這導致政府在打詐上「只能事後查緝、無法事前預防」。

陳冠廷指出，酒駕累犯制度早已能依法公布姓名、照片及違法事實，目的在於保護社會公共安全。詐欺造成全民受害，影響範圍更廣，「既然酒駕可以公開，為什麼詐欺慣犯連基本的金融風控鉤稽都做不到？」

他強調，這並非要公開個資，而是建立合法授權的跨機關資料查核機制，讓金融端能在開戶或偵測異常金流時即時預警。

數位發展部在會中回應，目前政府已有跨機關資料安全傳輸機制「T-Road 平台」，能在確保資訊安全與稽核紀錄的前提下，提升跨機關資料傳輸的效率與安全性。若後續修法釐清法源，T-Road可成為相關部會合作與資料交換的技術基礎。

內政部警政署則表示，若修法授權能讓警方提供有詐欺相關前科或通緝資料予金融機構，將可大幅提升防詐效率，協助金融單位在事前識別高風險對象，避免人頭帳戶再度被利用。

金管會亦表示，若有明確法源授權，願意配合導入金融機構風控系統進行鉤稽，並與內政部、警政署建立即時資料交換機制，以強化金融業防詐成效。

陳冠廷表示，希望政府儘速推動修法授權，由數發部協助技術架構，內政部負責資料提供，金管會負責導入應用，形成「從事後查緝走向事前預防」的防詐新模式，讓詐欺慣犯無法再犯，也讓守法民眾不再被誤傷。