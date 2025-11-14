快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

強化打詐鉤稽 立委籲前科詐欺犯資訊提供金融機構

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
詐騙、銀行防詐海報。記者林伯東攝影／聯合報系資料照片
詐騙、銀行防詐海報。記者林伯東攝影／聯合報系資料照片

立委陳冠廷近日於內政委員會質詢金管會、數發部、內政部，他指出，防詐不能只是事後補救，而要有制度性的事前防範。他主張，應建立讓金融機構能鉤稽有詐欺前科或通緝紀錄者的資料機制，作為開戶與交易風控的重要依據。

陳冠廷表示，根據法務部統計，詐欺犯出獄兩年內再犯率高達 23.2%，顯示詐騙行為具有高度再犯性，但目前法務部以「無法源依據」為由，尚無法將詐欺犯相關資料提供給金融單位。他認為，這導致政府在打詐上「只能事後查緝、無法事前預防」。

陳冠廷指出，酒駕累犯制度早已能依法公布姓名、照片及違法事實，目的在於保護社會公共安全。詐欺造成全民受害，影響範圍更廣，「既然酒駕可以公開，為什麼詐欺慣犯連基本的金融風控鉤稽都做不到？」

他強調，這並非要公開個資，而是建立合法授權的跨機關資料查核機制，讓金融端能在開戶或偵測異常金流時即時預警。

數位發展部在會中回應，目前政府已有跨機關資料安全傳輸機制「T-Road 平台」，能在確保資訊安全與稽核紀錄的前提下，提升跨機關資料傳輸的效率與安全性。若後續修法釐清法源，T-Road可成為相關部會合作與資料交換的技術基礎。

內政部警政署則表示，若修法授權能讓警方提供有詐欺相關前科或通緝資料予金融機構，將可大幅提升防詐效率，協助金融單位在事前識別高風險對象，避免人頭帳戶再度被利用。

金管會亦表示，若有明確法源授權，願意配合導入金融機構風控系統進行鉤稽，並與內政部、警政署建立即時資料交換機制，以強化金融業防詐成效。

陳冠廷表示，希望政府儘速推動修法授權，由數發部協助技術架構，內政部負責資料提供，金管會負責導入應用，形成「從事後查緝走向事前預防」的防詐新模式，讓詐欺慣犯無法再犯，也讓守法民眾不再被誤傷。

詐欺 內政部 金管會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／蔡易餘登記黨內初選 目標讓嘉義八大領域都拿第一

被指紐約宴客等無人 林佳龍：CNN背後有認知作戰集團應更正

鄭麗文稱普亭非獨裁 陳冠廷：烏克蘭就是民主世界低估威權代價

翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈

相關新聞

台股跌破月線 新台幣匯價貶破31.1元 再寫逾半年新低

美國政府重新開門、台灣10月出口創新高、企業第3季財報成績佳等利多因素，不敵昨晚美國科技股重挫帶來的壓力，台股14日開盤...

獨家／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

金管會人事再掀搬風。據了解，證期局長張振山、金管會主秘林志吉將在12月退休，張振山擬轉赴證基會擔任董事長，林志吉則赴信託...

經濟學人點名台幣偏低 丁學文：政經壓力將從台積電轉向央行

今日出版的《經濟學人》亞太版本以「台灣榮景的潛藏風險」為主題，點名台灣中央銀行的貨幣政策過時，新台幣長期偏低，不但造...

外媒批台壓低匯率 政大殷乃平：產業發展失衡才是重點

《經濟學人》批評台灣央行長期壓低新台幣，導致民眾購買力受損、房價攀升並累積金融風險。對此，政大金融系教授殷乃平指出，匯率...

經濟學人評論「台灣病」 台幣匯率長期偏低是元兇

今日出刊的《經濟學人》封面故事聚焦台灣，而且為台灣眼前的問題取了個名詞：台灣病（Taiwan Disease），或福爾摩...

《經濟學人》：台灣亮眼成長暗藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

英國《經濟學人》雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan's boom）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。