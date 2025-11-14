快訊

外貿協會12月15日穩定幣論壇 邀 Circle、VISA 剖析新局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
穩定幣重塑全球支付，外貿協會12月15日論壇邀Circle、VISA及日韓星權威，實務剖析貿易新局。貿協提供
穩定幣正掀起一場全球貨幣支付的重大變革，被喻為百年來最大的「軟體升級」，不僅對國際貿易，乃至整個銀行體系都將帶來結構性轉變。鑑於此趨勢已成各國經貿策略核心，外貿協會（TAITRA）將於12月15日在台北國際會議中心盛大舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，旨在協助台灣企業界從實務應用面，深入掌握此一新國貿支付工具。

外貿協會指出，穩定幣使用快速升溫，企業迎來新機會與新挑戰，穩定幣已非停留在概念階段，而是「現在進行式」。根據貿協114年9月「貿協經貿指數」調查，已有近5%的國內企業與超過10%的海外台商，開始嘗試使用穩定幣進行跨境支付，足見其對企業營運的實質助益。

外貿協會分析，進出口業者、金融業與科技業是受此浪潮影響最深的族群。穩定幣以其「無國界」特性，實現「秒級結算」，能有效釋放企業的營運資金壓力。然而，此類顛覆性科技亦伴隨新風險，企業必須先行深入了解，才能研擬最適策略。「協助企業看懂趨勢、安全上路」，即是貿協舉辦本次論壇的初衷。

為此，本次論壇議程設計首重「實務應用」，以企業視角看穩定幣，打造台灣唯一貿易實戰導向高階國際論壇，論壇將專注於當下的實用剖析與未來發展，安排實際採用企業進行經驗分享，並帶入國際視野，特別邀請來自日本加密資產商業協會（JCBA）、韓國金融科技產業協會（KORFIN）及新加坡的關鍵意見領袖，分享亞洲各國的第一手進展與觀點。

此外，論壇將全面解析穩定幣產業鏈。議程不僅涵蓋企業導入時最關切的法務與會計實務問題，亦安排台新金控首席經濟學家與VISA新加坡加密貨幣部門最高主管進行深度對談，剖析傳統金融巨擘面對新金融浪潮的風險與契機。論壇更邀請到美國上市公司、全球穩定幣發行巨頭Circle新加坡代表發表專題演講，為與會者帶來最直接的上游發行商觀點與未來藍圖。

外貿協會強調，論壇目標是讓企業「聽得懂、用得上」。穩定幣是企業應對全球供應鏈重構的實戰利器，掌握它就是掌握下一波數位貿易的競爭力。

外貿協會 台新金控 新加坡
