經濟學人評論「台灣病」 台幣匯率長期偏低是元兇

今日出刊的《經濟學人》封面故事聚焦台灣，而且為台灣眼前的問題取了個名詞：台灣病（Taiwan Disease），或福爾摩沙流感（Formosan Flu），財經專家、早安財經發行人沈雲驄指出，意即當一個國家的中央銀行為了保護出口競爭力、人為壓低匯率，而種下令人憂慮的經濟後遺症。這雖然不是絕症，但若不及時調整，絕不會自行好轉。

經濟學人曾針對荷蘭的經濟情勢取了個「荷蘭病」的名詞，那是在1970代，荷蘭天然氣出口蓬勃導致荷盾升值，最後反而讓荷蘭經濟陷入困境。這次則是以「台灣病」形容台灣的經濟問題，認為新台幣長期偏低。原因之一，是出口業給政府的強大壓力。原因之二，是央行。多年來，台灣央行非常擔心所謂的「荷蘭病」。因為當一個國家的出口大幅成長，通常會帶來貨幣升值（外國人需要更多該國貨幣來購買商品），也因此造成其他產業競爭力受損、經濟陷入困境。

經濟學人指出，根據GDP調整後的大麥克指數（Big Mac Index），台幣對美元被低估了55%，是全球最被低估的貨幣。台幣匯率不應那麼低。過去五年，台灣晶片與伺服器出口暴增三倍，貿易順差來到史上新高。今年10月，台灣單月商品貿易順差達到226億美元，相當於年化計算的GDP占比31%。2025年迄今，台灣經常帳順差（涵蓋商品貿易與各種跨境收益）也已擴大到GDP的16%，遠高於2010年代的10%。

對台幣長期偏低的影響，沈雲驄引述經濟學人的分析，首先，這等於向消費者課了一筆「隱形稅」。偏低的台幣有利於出口商，但對消費者不利。因為台灣經濟高度依賴進口食物、能源和生活用品，長期廉價的台幣，造成台灣家庭購買力長期偏低。

其次是房地產價格漲過頭。為了維持貶值政策，政府印製貨幣購入外匯，導致金融體系充斥流動性，利率長期偏低，造成台灣房價自1998年以來上漲四倍。目前台北的房價所得比中位數高達16倍，比首爾高，比倫敦高，也比紐約高。這代表在台北購屋，負擔壓力比許多先進都市更沈重。

更嚴重的是經常帳順差不斷擴大，外匯存底堆積如山，在台灣金融系統內部形成巨大風險。舉例來說，巨額的順差資金多年來大量透過壽險業投入美國公債—用新台幣負債，支持美元資產。只要匯率劇烈波動，保險業就可能遭受致命損失，危及台灣金融安全。

至於接下來會怎麼樣？第一個風險，在於如果美元進一步貶值，將威脅台灣金融業的穩定。第二，是美國可能透過關稅與安全等議題，施壓台幣升值，畢竟韓日中都已經和川普政府達成貿易協議，台灣還沒。