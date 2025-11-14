快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

央行如何透過「存款準備率」達成政策目標 臉書揭密

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為了讓民眾了解，央行如何透過「存款準備率」達成政策目標，央行14日臉書特別說明近三年央行如何運用這項工具達成政策目標，以及央行近三年來調升存款準備率的考量因素。近三年來央行4次調升存準率，前兩次是抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，及協助整體經濟金融穩健發展之政策目標；而後兩次則是加強貨幣信用之數量管理，強化選擇性信用管制措施成效，有助進一步減緩信用資源流向不動產市場

央行表示，調整準備率可調節市場資金，央行提高準備率時，市場資金緊縮；調降準備率時，則釋出資金。由於準備率之調整，適用全體存款機構，所以具有迅速強力的效果。

央行分析，近三年央行調升存款準備率之考量因素：

(一)111年6月調升本行政策利率，併於7月調升存款準備率：明確宣示本行採行緊縮性貨幣政策立場，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

(二)111年9月賡續調升本行政策利率，併於10月調升存款準備率：有助抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，協助整體經濟金融穩健發展。

(三)113年7月及10月兩次調升存款準備率：加強貨幣信用之數量管理，強化選擇性信用管制措施成效，有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。

央行 市場 通膨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美三大股指齊跌！創1個多月來最大單日跌幅 Fed官員放鷹重擊降息預期

Fed降息展望 官員陷分歧

通膨時代抗漲術 家事專家楊賢英新北淡水益品書屋開講

存錢難如登天？12星座最容易破財的原因曝 射手花了再賺、摩羯為了目標

相關新聞

台股跌破月線 新台幣匯價貶破31.1元 再寫逾半年新低

美國政府重新開門、台灣10月出口創新高、企業第3季財報成績佳等利多因素，不敵昨晚美國科技股重挫帶來的壓力，台股14日開盤...

獨家／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

金管會人事再掀搬風。據了解，證期局長張振山、金管會主秘林志吉將在12月退休，張振山擬轉赴證基會擔任董事長，林志吉則赴信託...

經濟學人評論「台灣病」 台幣匯率長期偏低是元兇

今日出刊的《經濟學人》封面故事聚焦台灣，而且為台灣眼前的問題取了個名詞：台灣病（Taiwan Disease），或福爾摩...

央行如何透過「存款準備率」達成政策目標 臉書揭密

為了讓民眾了解，央行如何透過「存款準備率」達成政策目標，央行14日臉書特別說明近三年央行如何運用這項工具達成政策目標，以...

居台灣金融業之冠 國泰人壽勇奪「亞洲永續報告獎」2項國際大獎殊榮

由新加坡CSRWorks International主辦，國際公認重要永續報告書獎項之一的「亞洲永續報告獎」（Asia ...

金融業年砸448億拚FinTech

金融業掀金融科技投資熱潮。金總預估2025年全年金融業投入金融科技將暴增至448.4億元，年增逾四成寫新高。銀行業貢獻占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。