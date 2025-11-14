央行如何透過「存款準備率」達成政策目標 臉書揭密

為了讓民眾了解，央行如何透過「存款準備率」達成政策目標，央行14日臉書特別說明近三年央行如何運用這項工具達成政策目標，以及央行近三年來調升存款準備率的考量因素。近三年來央行4次調升存準率，前兩次是抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，及協助整體經濟金融穩健發展之政策目標；而後兩次則是加強貨幣信用之數量管理，強化選擇性信用管制措施成效，有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。

央行表示，調整準備率可調節市場資金，央行提高準備率時，市場資金緊縮；調降準備率時，則釋出資金。由於準備率之調整，適用全體存款機構，所以具有迅速強力的效果。

央行分析，近三年央行調升存款準備率之考量因素：

(一)111年6月調升本行政策利率，併於7月調升存款準備率：明確宣示本行採行緊縮性貨幣政策立場，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

(二)111年9月賡續調升本行政策利率，併於10月調升存款準備率：有助抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，協助整體經濟金融穩健發展。

(三)113年7月及10月兩次調升存款準備率：加強貨幣信用之數量管理，強化選擇性信用管制措施成效，有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。