居台灣金融業之冠 國泰人壽勇奪「亞洲永續報告獎」2項國際大獎殊榮

由新加坡CSRWorks International主辦，國際公認重要永續報告書獎項之一的「亞洲永續報告獎」（Asia Sustainability Reporting Awards，簡稱ASRA），近日揭曉2025年獲獎名單，國泰人壽勇奪亞洲最佳 SDG 報告銅獎、亞洲最佳多元化報告銀獎2項大獎殊榮，為本屆台灣獲獎數最多的金融業者，展現國壽以實際行動落實「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，成果有目共睹，再度獲得國際肯定。

國泰人壽積極將永續理念深植公司治理與日常營運。2024年國壽於董事會下設立「企業永續發展委員會」，並成立「永續與品牌策略部」，負責統籌內部行動，全面響應聯合國永續發展目標（SDGs）。針對核心業務發展，持續推動零碳營運與低碳投資，並發起「步步攻億走」活動，號召全民走路做公益，將累積步數轉化為公益基金，鼓勵個人為社會及環境盡一份心力。同時，國壽亦持續透過《保戶健康年報》洞察健康趨勢、投入全民反詐推廣，以及推出偏鄉學子的教育扶助方案「學童圓夢計畫」、「卓越獎助計畫」等，具體實踐對環境與社會的承諾，榮獲「亞洲最佳 SDG 報告銅獎」。

保戶服務面向，國泰人壽致力落實公平待客原則，透過多元共融的友善服務，弭平弱勢族群的金融數位落差，包括提供「智能客服助理阿發」、「空中櫃檯」 、「金融友善服務專區」及「高齡友善專線」等服務管道，落實普惠金融的核心精神；在企業內部發展方面，國壽打造多元、平等、共融的職場文化，積極促進性別平權，運用人才培育、輪調、屆退業務員回任制度等，支持員工在各職涯階段發揮潛能，榮獲「亞洲最佳多元化報告銀獎」。

展望未來，國泰人壽將持續接軌國際趨勢，深化永續策略布局，積極培育永續金融人才，響應集團「BETTER TOGETHER 共創更好」的核心精神，串聯員工、保戶與社會各界力量，共同推動具韌性、包容性與創新力的永續未來。