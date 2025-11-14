快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

居台灣金融業之冠 國泰人壽勇奪「亞洲永續報告獎」2項國際大獎殊榮

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽榮獲「亞洲永續報告獎」２項大獎肯定，由國泰金控企業永續辦公室經理林志謙（右）於新加坡代表領獎。圖／CSRWorks International提供
國泰人壽榮獲「亞洲永續報告獎」２項大獎肯定，由國泰金控企業永續辦公室經理林志謙（右）於新加坡代表領獎。圖／CSRWorks International提供

由新加坡CSRWorks International主辦，國際公認重要永續報告書獎項之一的「亞洲永續報告獎」（Asia Sustainability Reporting Awards，簡稱ASRA），近日揭曉2025年獲獎名單，國泰人壽勇奪亞洲最佳 SDG 報告銅獎、亞洲最佳多元化報告銀獎2項大獎殊榮，為本屆台灣獲獎數最多的金融業者，展現國壽以實際行動落實「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，成果有目共睹，再度獲得國際肯定。

國泰人壽積極將永續理念深植公司治理與日常營運。2024年國壽於董事會下設立「企業永續發展委員會」，並成立「永續與品牌策略部」，負責統籌內部行動，全面響應聯合國永續發展目標（SDGs）。針對核心業務發展，持續推動零碳營運與低碳投資，並發起「步步攻億走」活動，號召全民走路做公益，將累積步數轉化為公益基金，鼓勵個人為社會及環境盡一份心力。同時，國壽亦持續透過《保戶健康年報》洞察健康趨勢、投入全民反詐推廣，以及推出偏鄉學子的教育扶助方案「學童圓夢計畫」、「卓越獎助計畫」等，具體實踐對環境與社會的承諾，榮獲「亞洲最佳 SDG 報告銅獎」。

保戶服務面向，國泰人壽致力落實公平待客原則，透過多元共融的友善服務，弭平弱勢族群的金融數位落差，包括提供「智能客服助理阿發」、「空中櫃檯」 、「金融友善服務專區」及「高齡友善專線」等服務管道，落實普惠金融的核心精神；在企業內部發展方面，國壽打造多元、平等、共融的職場文化，積極促進性別平權，運用人才培育、輪調、屆退業務員回任制度等，支持員工在各職涯階段發揮潛能，榮獲「亞洲最佳多元化報告銀獎」。

展望未來，國泰人壽將持續接軌國際趨勢，深化永續策略布局，積極培育永續金融人才，響應集團「BETTER TOGETHER 共創更好」的核心精神，串聯員工、保戶與社會各界力量，共同推動具韌性、包容性與創新力的永續未來。

國泰人壽 國壽
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國壽攻物流砸45億元獵地 預估投資報酬率3%以上

國泰人壽SPV發債 籌資10億美元

反詐協會遭冒名 彰化男誤信「可幫追回款項」再被騙8萬

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

相關新聞

台股跌破月線 新台幣匯價貶破31.1元 再寫逾半年新低

美國政府重新開門、台灣10月出口創新高、企業第3季財報成績佳等利多因素，不敵昨晚美國科技股重挫帶來的壓力，台股14日開盤...

獨家／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

金管會人事再掀搬風。據了解，證期局長張振山、金管會主秘林志吉將在12月退休，張振山擬轉赴證基會擔任董事長，林志吉則赴信託...

經濟學人評論「台灣病」 台幣匯率長期偏低是元兇

今日出刊的《經濟學人》封面故事聚焦台灣，而且為台灣眼前的問題取了個名詞：台灣病（Taiwan Disease），或福爾摩...

央行如何透過「存款準備率」達成政策目標 臉書揭密

為了讓民眾了解，央行如何透過「存款準備率」達成政策目標，央行14日臉書特別說明近三年央行如何運用這項工具達成政策目標，以...

居台灣金融業之冠 國泰人壽勇奪「亞洲永續報告獎」2項國際大獎殊榮

由新加坡CSRWorks International主辦，國際公認重要永續報告書獎項之一的「亞洲永續報告獎」（Asia ...

金融業年砸448億拚FinTech

金融業掀金融科技投資熱潮。金總預估2025年全年金融業投入金融科技將暴增至448.4億元，年增逾四成寫新高。銀行業貢獻占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。